به گزارش خبرگزاری مهر ، جلیل رسولی خوشنویس در مراسم روز زیبا سازی که در برج میلاد برگزار شد، بر ضرورت به کارگیری هنر خوشنویسی در زیباسازی شهر تاکید کرد و گفت: از اثر خوشنویسی برای زیباسازی شهر کم استفاده شده حال آنکه این هنر نرمش ها و موسیقی در خود دارد که قابل دیدن و شنیدن است. می توان از خوش آهنگی خوشنویسی در قالب تندیس بهره گرفت.

رسولی با اشاره به اینکه در خارج ار کشور برای هنر خوشنویسی ایران بسیار ارزش قایل اند، اظهار داشت: هنر خوشنویسی زبان مادری و زبان ملی ماست و هنرمندان بسیار شاخصی در این عرصه وجود دارند که می توان برای زیباسازی شهر از آنها نیز بهره گرفت و با لطافت خط ، از خشونت و ناهماهنگی شهر کاست.

وی ضمن تقدیر از متولیان امر زیباسازی شهر افزود: سالی است که اتفاقات جدیدی برای زیبایی شهر افتاده و غم شهر را کم کرده است و این به شهروندان نیز منتقل می شود.

در این مراسم سید جواد شوشتری مدیرعامل سابق سازمان زیباسازی شهر تهران، صلاحی معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران، عباس جدیدی عضو شورای اسلامی شهر تهران و هنرمندانی همانند رضاکیانیان، ناصر تکمیل همایون، عبدالجبار کاکایی، ابراهیم حقیقی، اسکندر مختاری، جلیل رسولی، ... وحمید شانس نیز حضور داشتند.