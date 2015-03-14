غاز پیشانی سفید کوچک در معرض انقراض در تالاب قره قشلاق بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، صیاد لطفی شنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: تالاب قره قشلاق بناب با ۲۲ هزار هکتار مساحت یکی از تالاب های اقماری و چسبیده به دریاچه ارومیه و محل زیست پرندگان مختلفی است که خوشبختانه در اثر بارندگی های اخیر شاهد مهاجرت انواع پرندگان به این تالاب بوده ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: بدلیل بهبود وضعیت این زیستگاه، غاز پیشانی سفید کوچک نیز در این تالاب مشاهده شده که پرنده ای آبچر است که با توجه اندازه کوچک و سفیدی مشخص روی پیشانی اش از سایر غازها قابل تشخیص بوده و کوچکترین غاز از نوع خاکستری است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بناب در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت غاز پیشانی سفید کوچک از لحاظ مباحث حفاظت محیط زیستی اظهار داشت: تعداد این پرنده، در سطح جهانی کاهش چشمگیری داشته است به نحوی که در لیست پرندگان در خطر انقراض قرار گرفته است.

گفتنی است تالاب قره قشلاق بناب از جمله تالاب های منحصر به فرد کشور است که ظرفیت های بسیار بالایی برای گردشگری دارد و تنوع زیستی موجود در این تالاب آن را به یکی از ایستگاه های مهم حیات طبیعی و وحشی تبدیل کرده به طوری که همه ساله در فصل سرما هزاران پرنده مهاجر از مناطق دور دست بوِیژه سیبری خود را برای زمستان گذرانی به این تالاب می رساند.