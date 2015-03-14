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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۰

صابری در مراسم اهدا ویلچر به معلولان در بوستان ولایت اظهار داشت:

امیدواریم قانون جامع حمایت از حقوق معلولین تصویب شود

امیدواریم قانون جامع حمایت از حقوق معلولین تصویب شود

عضو شورای شهر تهران با اشاره به فعالیت فراکسیون حمایت از حقوق معلولین در شورا، گفت: امیدواریم قانون جامع حمایت از حقوق معلولین هرچه سریعتر بازنگری و تصویب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علی صابری در مراسم اهدا ۵۰۰ دستگاه ویلچر به معلولین شهر تهران که با همت شورای شهر تهران در بوستان ولایت برگزار شد، گفت: حوزه معلولین در شورای شهر تهران فعال بوده و در دوره چهارم شورای شهر تهران شاهد آن بودیم که دو تن از معلولین با آرای مردم توانستند وارد این شورا شوند.

وی افزود: مسائل موردی معلولان و همچنین ملاقات آنها با اعضای شورای شهر همواره در شورا مورد پیگیری قرار گرفته و مصوبات خاصی برای معلولان تصویب شده است.

صابری ادامه داد: در تلاش هستیم معلولان در مصوبات عمومی شورا نیز دیده شوند و همچنین در مسائلی همچون رایگان شدن سرویس تمامی ۵۴ مدرسه کودکان استثنایی شهر تهران، تاسیس باغ گل و دیده شدن معلولین در مصوبات مترو در شورا پیگیر هستیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به فراکسیون حمایت ازحقوق معلولین در شورا، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱ عضو شورای شهر در این فراکسیون حضور داشته و امیدواریم قانون جامع حمایت از حقوق معلولین هرچه سریعتر بازنگری و تصویب شود.

 

کد مطلب 2518016
نورا حسینی

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