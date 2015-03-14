ایران بیش از اعراب به لبنان کمک کرده است/همواره قدردان آنها هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «فادی الاعور» نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون تغییر و اصلاح تاکید کرد: در لبنان برخی جریانها به ترکیه و قطر و اسرائیل در عملیات سرنگونی نظام سوریه کمک کردند اما من از همه فرزندان این کشور که فریب خورده اند و برای ساقط کردن نظام سوریه وارد عمل شده اند، تقاضا می کنم که بازگردند و در برابر دشمن اسرائیلی موضع بگیرند نه نظام سوریه.

وی در واکنش به اقدام امارات در اخراج ۷۰ خانواده لبنانی از این کشور، افزود: ما شهدای خود را در نبردهای بزرگ از جمله در مواجهه با اسرائیل و یا گروههای تروریستی تقدیم کرده ایم، از لبنانی هایی که از کشورهای عربی اخراج می شوند می خواهیم صبور باشند و از اعراب نیز قدردانی می کنیم. علت این اقدام آنها هم این مسئله بوده که ما همواره در برابر اسرائیل ایستادگی کرده ایم.

الاعور درباره روابط ایران و لبنان نیز افزود: ایران کشور دوست ماست و بسیار بیشتر از اعراب به لبنان کمک کرده است. ما در رویارویی با اسرائیل بسیاری از تاسیسات زیر بنایی اقتصادی خود را از دست دادیم اما ایران اولین کشوری بود که بدون پیش شرط به ما کمک کرد. اگر ایران نبود، غزه مقاومت نمی کرد و همواره باید بگوییم «ایران متشکریم» چون بخش بزرگی از کمکها به محور مقاومت و پایداری را مرهون ایران هستیم.

وی تاکید کرد: حاکمیت ملی باید همواره در روابط دوستانه میان کشورها مدنظر قرار گیرد و به همین دلیل ایران پایه و اساس کمک به ما در جنگ علیه اسرائیل است.