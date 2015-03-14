یک میلیون نخبه ایثارگر در تشکل های علمی و فرهنگی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌ عباس کمری ظهر شنبه در همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر استان سمنان در محل استانداری، اظهار داشت: طرح جدیدی برای استفاده از توان این افراد در بدنه مدیریتی کشور در نظر گرفته شد که هم اکنون مراحل قانونی خود را گذرانده و با نام مدیریت فردا از سال آینده با ثبت نام متقاضیان و آموزش ها و کارگاه های تخصصی ملی و استانی آغاز می شود.

وی از فعالیت بیش از یک میلیون نخبه ایثارگر در تشکل های علمی و فرهنگی کشور خبر داد.

حمایت از ایده های دانش بنیان نخبگان ایثارگر کشور

این مقام مسئول همچنین از اجرای طرحی برای حمایت از ایده های دانش بنیان نخبگان ایثارگر کشور خبرداد و گفت: طرح توسعه کارآفرینی ایثارگران کشور با نام اختصاری تکاک هم اکنون به مرحله اجرایی رسید و بیش از ۱۸۰ ایده پرداز از مزایای آن بهره مند شدند.

کمری افزود: در قالب این طرح با سهام داری ۵۰ درصدی شرکتی وابسته به مرکز دانش پژوهان بنیاد شهید در مدت پنج سال از نخبگان صاحبان ایده ایثارگر و محصولات آنها حمایت می شود تا به مرحله خوداتکایی رسیده و مجددا سهام به خود فرد بازگردانده می شود.

وی با بیان اینکه شش هزار نخبه ایثارگر در کشور تحت پوشش این مرکز هستند گفت: از بدو تاسیس این مرکز در سال ۸۶ تا پارسال ۱۸ هزار و ۵۶۰ دستاورد و محصول علمی تولید و عرضه شد.

۵۴ تشکل علمی ایثارگری در حال فعالیت است

رئیس مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر کشور افزود: دو هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه ها در مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر عضو هستند و علاوه بر این، ۵۴ تشکل علمی ایثارگری در حال فعالیت است.

کمری گفت: بیش از ۱۳۰ تشکل استانی ایثارگران با رویکردهای علمی و پژوهشی شناسایی شد و بر اساس پژوهش های انجام شده میانگین رشد نخبگی در جامعه ایثارگری ۶.۷ دهم درصد از سایر گروه های اجتماعی بیشتر است.

جامعه شاهد و ایثارگر الگویی کامل برای سایر اقشار مختلف جامعه

استاندار سمنان نیز در این همایش با تاکید بر اینکه جامعه شاهد و ایثارگر می‌توانند الگویی کامل برای سایر اقشار مختلف جامعه باشند، گفت: شکل گیری تشکلها، جذب و حمایت از نخبگان برای استفاده از ظرفیت های اجتماعی مورد توجه باشد.

محمد وکیلی حضور در جمع نخبگان را ارزشمند دانست و افزود: ایثارگران در دوران دفاع مقدس برای اعتلای ایران اسلامی از جان خود گذشتند و امروز فرزندان و بازماندگان آنها برای پایداری، عزت اسلام وانقلاب در همه صحنه ها نقش آفرینی می کنند.

وی وجود امنیت و آرامش در مرزهای امروز ایران اسلامی همه از سرمایه های فرهنگ ایثار و شهادت دانست و تصریح کرد: باید این فرهنگ در جامعه توسعه و مولفه های آن بازنگری و ضابطه مند شود.

ضرورت شکل گیری تشکلها، جذب و حمایت از نخبگان

استاندار سمنان شکل گیری تشکلها، جذب و حمایت از نخبگان برای استفاده از ظرفیت های اجتماعی را مهم ارزیابی کرد و افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی باید از وجود نخبگان بهره جوییم و رشد و ثبات در همه زمینه ها باید با بهره گیری از دانش نخبگان محقق شود.

وکیلی با تاکید بر استفاده از نخبگان در تصمیم گیری ها گفت: تصمیمات باید از اتاق فکر نخبگان خارج شود.

وی بهره گیری از فکر و ظرفیت ها و پتانسیل های فکری نخبگان را در رفع مشکلات و مسائلی که استان در راستای توسعه با آن مواجه است را ضروری دانست.

نخبگان ایثارگر و شاهد بازگو کننده ارزش‌های مقدس انقلاب هستند

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان نیز گفت: نخبگان ایثارگر و شاهد در تمام عرصه‌ها حضور داشته و بازگو کننده ارزش‌های مقدس انقلاب و امام راحل هستند.

حجت الاسلام فریدون با بیان ویژگی های علم آن را نور دانست و افزود: با بهره گیری از حقیقت علم را راهگشا در جامعه عنوان کرد.

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان نیز شهدا را مشعل دار پیروزی استقلال و آزادی و چراغ راه و هدایت در مسیر زندگی دانست.

دکتر فیض همچنین با بیان ظرفیت ها و آمار نخبگان شهادت و ایثار گری در استان سمنان، برگزاری مراسم تجلیل ازنخبگان شاهد و ایثارگر را در استان برای اولین بار در سطح کشور ارزشمند توصیف کرد و افزود: امید است این استان بتواند با برگزاری این گونه برنامه ها مبنایی برای سال های آینده در سراسر کشور باشد.

در این مراسم از ۲۵ نخبه منتخب از جامعه ایثارگران راکه مدرک دکتری در رشته های مختلف داشتند با اهدای جوایزی قدردانی شد.