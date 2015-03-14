به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی ظهر شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر به علت خشکسالی‌های پیاپی با مشکلاتی روبرو است و این موضوع باعث شده تا دشت‌های استان ممنوعه شود.

وی با اشاره به برداشت سالانه حدود یک میلیارد متر مکعب آب در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: در بخش کشاورزی ۸۰۰ میلیون مترمکعب، در بخش شرب ۱۱۰ میلیون مترمکعب و در بخش صنعت ۱۶ میلیون مترمکعب مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر افزود: ۲۴۰ متر مکعب طی هشت سال گذشته اضافه برداشت از منابع آبی استان بوشهر ثبت شده که متوسط آن سالانه ۳۰ میلیون متر مکعب است.

وی با بیان اینکه اندازی‌گیری از چاه‌های استان به صورت مستمر برای بررسی کمی و کیفی وضعیت آب صورت می‌گیرد، خاطرنشان ساخت: ۱۳ ایستگاه اندازه‌گیری در بخش آب‌های سطحی در استان فعالیت دارد.

افت ۵۵ درصدی آورد رودخانه‌ها در استان بوشهر

رجایی در ادامه با اشاره به افت ۵۵ درصدی آورد رودخانه‌ها در استان بوشهر طی ۱۰ سال اخیر، اضافه کرد: در یک سال اخیر نیز شاهد افت ۸۰ درصدی در میزان آورد رودخانه‌های استان هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر به وجود بیش از هشت هزار چاه مجاز در سطح استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: در سطح استان بیش از پنج هزار و ۵۰۰ جلقه چاه غیرمجاز نیز وجود دارد.

وی اضافه کرد: همه دشت‌های آبی استان بوشهر دارای بیلان منفی آب هستند به گونه‌ای که از ۳۰ دشت استان، ۱۴ دشت ممنوعه بحرانی هستند و دیگر دشت‌ها نیز دارای وضعیتی نگران‌کننده است و شش دشت استان نیز ساحلی است که آب با کیفیتی ندارند.

رجایی با بیان اینکه ۱۶ محدوده مطالعاتی آبی در استان بوشهر داریم، تاکید کرد: تا سال ۹۵ همه دشت‌های استان بوشهر که قابل بهره‌برداری هستند، ممنوعه خواهند شد.