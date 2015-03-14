شهدا تکیه گاه مهم فرهنگی در جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شکر الله عبدی بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور تصریح کرد: امسال به شعار «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» مزین بود که هر دو تکیه گاه مهمی برای یک جامعه محسوب می شوند.

وی افزود: در وضعیت فعلی که هم اقتصاد و هم فرهنگ کشور اسلامی ایران مورد تهاجم و هدف دشمنان قرار گرفته است شهدا مهمترین تکیه گاه فرهنگی ما محسوب می شوند.

فرمانده سپاه ناحیه اردبیل اعزام کاروان راهیان نور را با هدف ترویج ایثار و شهادت خواند و گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد ماموریت استان در سپاه ناحیه اردبیل انجام می شود.

به گفته عبدی تاکنون ۱۵ کاروان زیارتی به مناطق جنوب کشور و مناطق عملیاتی متشکل از پنج هزار و ۵۰۰ نفر راهی شده است و این برنامه تداوم دارد.

وی با تاکید به اینکه کوچک ترین حادثه ای در اعزام کاروان ها شاهد نبودیم، اضافه کرد: برای انجام بهینه این ماموریت هماهنگی دستگاه های اجرایی متولی ضرورت دارد.

فرمانده سپاه ناحیه اردبیل از اعزام ۱۰ دستگاه اتوبوس به مناطق جنوب کشور خبر داد و گفت: اولین کاروان متشکل از ۱۰ اتوبوس روز یکشنبه ساعت ۱۴ از مقابل ناحیه مقاومت بسیج استان اعزام می شود.

عبدی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نیز در مجموع هشت کاروان اعزام خواهد شد که سه کاروان از آن ناحیه اردبیل است و از این سه مورد دو مورد خواهران و یک مورد کاروان برادران است.

وی با بیان اینکه کاروان برادران در هفته آخر اسفند ماه اعزام می شود، اضافه کرد: کاروان های خواهران نیز در هفتم و ۱۱ فروردین سال آینده اعزام خواهد شد.

به گفته فرمانده سپاه نایحه اردبیل استقرار آمبولانس علوم پزشکی و هلال احمر برای حمایت کاروان ها ضروری است و در عین حال کمک های نقدی دستگاه های اجرایی برای اسکان و تغذیه زائران ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه آرامش و اقتدار امروز ما مرهون رشادت شهدا است، اضافه کرد: تجدید بیعت با آرمان های شهدا وظیفه تک تک آحاد جامعه است.