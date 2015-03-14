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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

عبدی:

شهدا تکیه گاه مهم فرهنگی در جامعه اسلامی هستند

شهدا تکیه گاه مهم فرهنگی در جامعه اسلامی هستند

اردبیل – فرمانده سپاه ناحیه اردبیل تاکید دارد که شهدا تکیه گاه مهم فرهنگی در جامعه اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شکر الله عبدی بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور تصریح کرد: امسال به شعار «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» مزین بود که هر دو تکیه گاه مهمی برای یک جامعه محسوب می شوند.

وی افزود: در وضعیت فعلی که هم اقتصاد و هم فرهنگ کشور اسلامی ایران مورد تهاجم و هدف دشمنان قرار گرفته است شهدا مهمترین تکیه گاه فرهنگی ما محسوب می شوند.

فرمانده سپاه ناحیه اردبیل اعزام کاروان راهیان نور را با هدف ترویج ایثار و شهادت خواند و گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد ماموریت استان در سپاه ناحیه اردبیل انجام می شود.

به گفته عبدی تاکنون ۱۵ کاروان زیارتی به مناطق جنوب کشور و مناطق عملیاتی متشکل از پنج هزار و ۵۰۰ نفر راهی شده است و این برنامه تداوم دارد.

وی با تاکید به اینکه کوچک ترین حادثه ای در اعزام کاروان ها شاهد نبودیم، اضافه کرد: برای انجام بهینه این ماموریت هماهنگی دستگاه های اجرایی متولی ضرورت دارد.

فرمانده سپاه ناحیه اردبیل از اعزام ۱۰ دستگاه اتوبوس به مناطق جنوب کشور خبر داد و گفت: اولین کاروان متشکل از ۱۰ اتوبوس روز یکشنبه ساعت ۱۴ از مقابل ناحیه مقاومت بسیج استان اعزام می شود.

عبدی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نیز در مجموع هشت کاروان اعزام خواهد شد که سه کاروان از آن ناحیه اردبیل است و از این سه مورد دو مورد خواهران و یک مورد کاروان برادران است.

وی با بیان اینکه کاروان برادران در هفته آخر اسفند ماه اعزام می شود، اضافه کرد: کاروان های خواهران نیز در هفتم و ۱۱ فروردین سال آینده اعزام خواهد شد.

به گفته فرمانده سپاه نایحه اردبیل استقرار آمبولانس علوم پزشکی و هلال احمر برای حمایت کاروان ها ضروری است و در عین حال کمک های نقدی دستگاه های اجرایی برای اسکان و تغذیه زائران ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه آرامش و اقتدار امروز ما مرهون رشادت شهدا است، اضافه کرد: تجدید بیعت با آرمان های شهدا وظیفه تک تک آحاد جامعه است.

کد مطلب 2518058
محمد میرزایی ناطق

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