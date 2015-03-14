فریدون اللهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر آمار ورود گردشگران خارجی به اصفهان افزایش یافته است و این در حالی است که آمار گردشگران داخلی به دلیل نزدیکی به ایام عید و مباحثی همچون خانه تکانی، نزول پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه از نیمه دوم اسفندماه آمار گردشگران داخلی پائین می آید به گونه ای که به اصطلاح گردشگران آرامش قبل از طوفان گردشگری است، بیان داشت: در ایام نوروز با رشد بالای گردشگران داخلی مواجه می‌شویم به طوری که امسال ۱۵ درصد آمادگی‌های نوروزی را در اکیپ های مختلف رشد دادیم.

ظرفیت ۱۶ هزار نفری برای اسکان مسافران نوروزی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خاطرنشان کرد: آمار گردشگران داخلی و خارجی به استان در پایان هر ماه اعلام می شود.

وی اعلام کرد: در دی و بهمن ماه امسال تعداد گردشگران خارجی به استان بسیار پائین آمد و علیرغم این دو ماه در ماه اسفند با رشد بالای این گردشگران مواجه شدیم.

اللهیاری گفت: امسال نسبت به سال گذشته ظرفیت اسکان مسافران شب خواب را ۳۰ درصد افزایش دادیم به طوری که در نوروز سال گذشته تعداد این گردشگران ۲۵۰ هزار نفر بود و امسال برای ۲۸۰ هزار نفر مکان خواب تعبیه شده است.

وی همچنین به رشد ۴ هزار نفری ظرفیت اسکان مسافران نوروزی در هتل ها، مهمانسراها، مسافرخانه های سنتی و بومی و خانه ها اشاره کرد و گفت: این ظرفیت در نوروز امسال به ۱۶ هزار نفر افزایش یافته است.