بزرگترین سفره هفت سین با خاکهای رنگی در هرمز پهن خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون دریانورد بعداز ظهر شنبه در جلسه ستاد هماهنگی سفرهای نوروزی در جزیره هرمز با الزامی دانستن به ارائه خدمات مناسب به گردشگران و مهمانان نوروزی در این بخش بیان داشت: این جزیره با برخورداری از جاذبه های گردشگری سواحل بکر و کوه های رنگی و آثار باستانی مانند قعله پرتقالی ها، قصر بی بی گل، قصر صورت، بازار زعفرانی، برج گلک، برج تیر انداز و فرش خاکی در ایام نوروز می توان مورد استقبال گردشگران و مسافران بسیاری قرار بگیرد.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفرهای جزیره هرمز افزود: به منظور مهیا کردن امکانات و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و از آن مهمتر فراهم کردن آرامش و امنیت سفرهای خاطره انگیز برای مسافران و مهمانان نوروزی، ستاد هماهنگی خدمات سفرهای هرمز آماده ارائه خدمات به مسافرینی که وارد این جزیره زیبا می شوند است.

دریانورد با تاکید برارائه خدمات به مسافرین بیان کرد: تمام کمیته ها در امر خدمات رسانی به گردشگران و مهمانان نوروزی در راستای بر پایی هرچه مطلوب تر شدن برنامه های نوروز ۹۴ برای مسافرین انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه تعطیلات نوروزی هم یک فرصت و هم می تواند یک تهدید باشد، گفت: احتمال دارد معادل جمعیتی شهر هرمز مهمان نوروزی وارد جزیره شود، که با سرویس دهی مناسب می توان هر ساله این آمار را بالاتر ببریم.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر از این جزیره زیبا و تاریخی دیدن کردند، که در مقایسه با سالهای قبل رشد چشمگیر داشته است.

وی عنوان کرد: امسال فضا اسکان برای ۱۲۰۰ نفر مهمان نوروزی پیش بینی شده است، که در قالب ۲ مدرسه با ۱۰ کلاس درس و اداره بهزیستی هرمز و خوابگاه اداره ورزش و جوانان از طرف کمیته اسکان مهمانان در نظر گرفته شده است.

بخشدار هرمز اظهارداشت: جهت رفاه حال مسافرین و گردشگران نوروزی هیچ کرایه ای تغییر نخواهد کرد و وسایط نقله که در جهت خدمات رسانی به گردشگران می باشند باید قیمت های مصوب اعمال کنند.

دریانورد گفت: هیچ وسایط نقیله ای حق بردن مسافر به خانه ای شخصی بدون نظارت اماکن و نیروی انتظامی را ندارد و اگر مشاهده گردید با آن برخورد خواهد شد .

وی افزود: برای سال جدید بزرگترین سفره هفت سین با خاک های رنکی با هنرمندی هنرمندان جزیره هرمز در جوار تکیه مولا یکی از اماکن زیارتی در هرمزمحسوب می گردد پهن خواهد شد.

دریانورد بیان داشت: در ایام نوروز پایگاه تفریحات دریایی در جزیره هرمز راه اندازی می شود که علاقه مندان به تفریحات دریایی می توانند از این ورزش مفرح استفاده کنند.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفرهای جزیره هرمز بیان داشت با توجه به اینکه در ایام عید احتمال بارش نزولات الهی است برای اسکان مهمانان نوروز چهار مکان برای اسکان آنها در شرایط جوی و عادی پیش بینی شده است که با نظارت کمیته اسکان این ستاد ساماندهی و خدمات رسانی خواهد کرد.

این مقام مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه جزیره هرمز دارای قابلیت های بکر و دست نخورده ای است هموطنان می توانند از این جزیره دیدن کنند.

وی با تشکر از خبرگزاری مهر در جهت پوشش اخبار ششمین فرش خاکی تصریح کرد: خبرگزاری مهر در جهت توسعه گرشگری جزیره هرمز قدم های مثبتی برداشته است.

جزیره هرمز در ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی بندر عباس و شمال شرقی جزیره قشم واقع شده است.