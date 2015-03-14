به گزارش خبرنگار مهر، نریمان مصطفایی ظهر شنبه در نشست توانمندسازی سکونت‌های غیر رسمی در استان بوشهر اظهار داشت: در سطح کشور در یک هزار و ۵۰ شهر ستاد توانمندسازی سکونت‌های غیر رسمی تشکیل شده است و تفاهم‌نامه‌های برای همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط امضا شده است.

وی ادامه داد: به منظور ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی اقدامات بسیار خوبی در سطح کشور صورت می‌گیرد و این موضوع در اولویت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

مصطفایی از تصویب ۱۲۰ میلیارد تومان برای ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در ۲۴ استان کشور خبر داد و اذعان داشت: در همین راستا شبکه‌های همکاری در سطح ملی و استانی تشکیل می‌شود تا در زمینه ساماندهی سکونت‌گاه‌ها اقدام شود.

مدیرکل ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی کشور از تصویب طرح تدوین سندملی راهبردی نوسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی خبر داد و افزود: برخی مناطق به مجموعه شهری پیوند خورده است ولی توجهی در حوزه شهری به آن‌ها صورت نگرفته است که در قالب این طرح مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی بافت‌ها در سکونت‌گاه‌های غیررسمی

وی به نقش بسیار مهم شهرداری‌ها در ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی اشاره کرد و ادامه داد: به منظور تقویت و ارتقای هویت فرهنگی و اجتماعی بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی اقدامات مهمی صورت می‌گیرد.

مصطفایی با تاکید بر لزوم توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و یا در معرض آسیب‌های اجتماعی در این مناطق، افزود: به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی در سکونتگاه‌های غیر رسمی، آموزش فنی و حرفه‌ای نقش بسیار مهمی دارد و باید آموزش‌های مهارتی به منظور ایجاد اشتغال مناسب ارائه شود.

مدیرکل ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی کشور اضافه کرد: تسهیلات مناسبی برای مقاوم سازی بافت‌ها در این مناطق پرداخت می‌شود که در شهرهای کوچک زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

وی همچنین از پرداخت ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای مقاوم سازی بافت‌ها در کلان‌شهرها خبر داد و افزود: در شهرهای متوسط نیز ۴۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.