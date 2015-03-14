اختلاف کنگره و اوباما در مسئله ایران تاکتیک آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر برنامه "رویداد" با حضور ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و علیرضا مهرابی کارشناس مسائل آمریکا روی آنتن رفت.

ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه 47 سناتور آمریکایی گفت: حاکمیت آمریکا یک حاکمیت غیرقابل اطمینان است و منظور از حاکمیت هم فقط رئیس جمهور آمریکا نیست.

وی ادامه داد: معمولا در آمریکا اگر منافعشان از طریق تصرف حقوق دیگران تامین نشود، جزئی از حاکمیت از روش های دیگری برای تامین منافع وارد می شوند که اقداماتشان باعث می شود کارها به نتیجه مطلوب نرسد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شیوه تا بحال در مذاکرات چندین بار تکرار شده است، بیان داشت: در مذاکرات آذر ماه سال جاری کنگره مواضعی را اتخاذ کرد که در ظاهر با مواضع دولت مردان آمریکایی همخوانی نداشت و به همین دلیل به اعتقاد بنده این یک بازی است تا واقعیت گرچه اختلافات درون آمریکا را برای تصرف کنگره و دولت نمی توان منکر شد.

آقا محمدی با اشاره با تصویب تحریم ها توسط اوباما تاکید کرد: در این خصوص ما باید بسیار مراقب باشیم و نباید فکر کنیم که اختلافات جدی میان مسؤولان آمریکایی بر سر مسئله ایران وجود دارد زیرا این یک تاکتیک است.

وی خاطرنشان کرد: مصوبات کنگره و سنای آمریکا در مقابل تصمیمات رییس جمهور برای تصویب دو سوم آرا را می خواهد و این تعدادی که امضا کرده اند با آن میزان فاصله دارد.

در ادامه علیرضا مهرابی کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه رییس جمهوری قدرت اجرایی در آمریکا ندارد، اظهار داشت: در آمریکا وقتی روسای جمهور به سال آخر ریاست جمهوری می رسند، کنگره نقش برتر را دارد.

مهرابی گفت: اگر اختلاف میان کنگره و کاخ سفید حاد شود کار به دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا می کشد که در آن 9 قاضی ارشد حکم می دهند که از میان آنها 5 نفرشان یهودی هستند و به رژیم صهیونیستی اعتقاد دارند و اگر اختلافی در آینده پیش بیاید کنگره وضعیت بهتری دارد.

وی تاکید کرد : این موضوع که نامه کنگره برای اوباما بوده است یا ایران تفاوتی نمی کند زیرا در هر صورت حرف کنگره به کرسی خواهد نشست.

این کارشناس امور بین الملل در خصوص راهکار دولت آمریکا برای مقابله با کنگره بیان داشت: به اعتقاد من دولت اوباما با توجه به زمان اندکی که تا پایان ریاست جمهوری مانده است توان و راه مقابله ندارد و اساسا اوضاع در آمریکا به نفع اوباما نیست.

وی تاکید کرد: ما باید مذاکرات را به یک نتیجه برسانیم تا اگر دولت تغییر کرد دیگر نتوانند جلوی قرارداد بایستند.