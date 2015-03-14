افزایش ظرفیت بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صداقت ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: بخش مراقبت های ویژه سوختگی در بیمارستان امام رضا(ع) از تیرماه ۹۲ با ۱۲ تخت فعالیت خود را شروع كرد كه ۶ تخت به آقایان و ۶ تخت نیز به بانوان سرویس دهی می کند و افزایش این تعداد تخت تا سه برابر ضروری است.

وی با ابراز تاسف از توجه نامناسب وزارت بهداشت، ‌ درمان و آموزش پزشكی كشور به بخش سوختگی و بیماران این حوزه بیان کرد: تا نیمه سال آینده ۸ تخت دیگر به بخش مراقبت های وی‌ژه سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد افزوده خواهد شد و آمار تخت های این بخش به ۲۰ تخت خواهد رسید.

وی با اشاره به اینكه متاسفانه در سال گذشته ۴ نفر از بیماران بخش مراقبت های ویژه سوختگی فوت كردند خاطر نشان كرد: در سال گذشته ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه سوختگی این بیمارستان بستری شدند.

صداقت با بیان اینكه بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) تیم گروهی پزشكی و پرستاری آموزش دیده ای دارد كه از این لحاظ دانشگاه علوم پزشكی مشهد در كشور پیشگام بوده و در كاهش مرگ و میرها تاثیر بسزایی داشته است‌ افزود: آمار مرگ و میرها پیش از فعال بودن این گروه تیمی در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد بیماران بود اما پس از فعالیت این گروه آمار مرگ و میرها به كمتر از ۱۵درصد بیماران سوختگی رسیده است.

فوق تخصص مراقبت های وی‌ژه علت كاهش بیماری های سوختگی در كشورهای اروپایی را آموزش به وی‌ژه از طریق رسانه ها دانست و تصریح كرد: سوختگی به معنای واقعی درمان ندارد و فردی كه دچار سوختگی می شود ناچار است آثار این سوختگی را تا پایان عمر با خود به همراه داشته باشد.

آموزش و پیشگیری هزینه درمان را کاهش می دهد

همچنین در ادامه علی احمدآبادی استادیار بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد گفت: اگر بخواهیم بحث بیماران سوختگی ایران را با كشورهای اروپایی مقایسه كنیم باید در نحوه پیشگیری این مقایسه صورت گیرد.

وی با اشاره به اینكه سوختگی ها با وسعتی كه در ایران روی می دهد در كشورهای غربی اتفاق نمی افتد‌ ادامه داد: در كاهش سوختگی ها پیشگیری مهم ترین نكته است كه در ابتدا بعد آموزش و پس از آن ایمن كردن تجهیزات و وسایل از استاندار سازی وسایل گرمایشی گرفته تا ایمن كردن كابل های برق را شامل می شود.

احمدآبادی با تاكید بر اینكه با آموزش و پیشگیری می توان هزینه های درمان سوختگی ها را تا حد زیادی كاهش داد، ‌ گفت: افرادی كه دچار سوختگی می شوند عمدتا از لحاظ روحی آسیب بزرگی می بینند كه باید در جهت بازتوانی روحی و جسمی آنان پس از دوران درمان اقداماتی جدی داشت و اجازه ندهیم كه این افراد دچار بیماری های افسردگی و از دست دادن اعتماد به نفس شوند.

وی با بیان اینكه اگر نتوانیم فرد حادثه دیده سوختگی را به جامعه بازگردانیم عملا تمام زحمات ما بی فایده خواهد بود، ‌ تصریح كرد: از آن جا كه بیشتر بیماران سوخته كودكان و جوانان هستند، ‌ رها كردن این افراد ضربه بزرگی را برای آینده آنان به همراه خواهد داشت.

استادیار بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد با تاكید بر تغییر نگرش مردم در برخورد اولیه با بیماران دچار حادثه سوختگی، ‌ گفت: بسیاری از مردم روش های نامناسبی را در برخورد با بیماران سوخته از جمله استفاده از خمیردندان و سیب زمینی برای كاهش میزان سوختگی آن ها استفاده می كنند كه باید گفت این روش ها اثری در میزان سوختگی آن ها ندارد.

وی ادامه داد: درمانگاه فعال سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد آماده مشاوره دهی در این زمینه به مردم است.