تصویب برنامه ها و اولویت های صندوق توسعه ملی در سال ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری و رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی در این جلسه با تاکید بر رعایت توازن منطقه ای در توزیع اعتبارات صندوق در جهت کمک به رونق هر چه بیشتر تولید ملی، بر اصلاح نرخ سود تسهیلات در بخش صنعت و کشاورزی و نیز تعدیل آن در طرح های مربوط به مناطق محروم و شرکتهای دانش بنیان تأکید کرد.

در این جلسه صفدر حسینی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از وضعیت صندوق توسعه ملی و پیش بینی منابع و مصارف آن در سال ۹۴ ارائه کرد.

بر این اساس برنامه و اولویت صندوق برای سرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی طی سال ۹۴ در زمینه آب، پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، نفت و گاز حدود ۱۰ میلیارد دلار، پتروشیمی و پالایشگاه شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ، کشاورزی و تصفیه و انتقال آب یک میلیارد دلار، طرح های ریلی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ، نیروگاهها سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و برای چرخه فولاد نیز سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به تصویب رسید.

همچنین یک میلیارد دلار نیز به صورت ریالی در بخش صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی و بهره وری آب اختصاص یافت.

بر مبنای گزارش رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این صندوق در سال ۹۳ جمعاً ۳۱۲۰ طرح ریالی را تأمین مالی نموده که ۳۱۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت و مابقی نیز در حال انجام است. مجموع گشایش های اعتباری صندوق از ابتدا تا پایان سال ۹۳ نیز ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن مربوط به سال ۹۳ می باشد.

در این جلسه حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق به صورت سپرده گذاریهای ارزی و ریالی نیز مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین هیات امنای صندوق توسعه ملی ضمن تعیین و تصویب طرح های اولویت دار ارزی و ریالی، برخی موارد نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی را تصویب کرد.

بودجه ستاد صندوق توسعه ملی نیز در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.