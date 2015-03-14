به گزارش خبرنگار مهر، کاهش شدید ذخایر آب به ویزه سقوط آزاد ذخیره سازی پست سدهای بزرگ کشور در روزهای پایانی زمستان به نگرانی مسئولان صنعت برق کشور تبدیل شده است.

بر اساس برآوردهای انجام گرفته تابستان سال آینده پیک مصرف برق کشور به بیش از ۵۱ هزار مگاوات خواهد رسید و این در حالی است که مطابق با برنامه زمان بندی تا پیش از تابستان حدود سه هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نصب و راه اندازی خواهد شد.

در شرایط فعلی ظرفیت تولید برق ایران به حدود ۷۲ هزار مگاوات رسیده که در صرت بهره برداری از واحدهای جدید نیروگاهی این ظرفیت تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ باید از مرز ۷۵ هزار مگاوات عبور کند.

غلامرضا خوش خلق در جمع مدیران صنعت برق درباره آخرین وضعیت تامین برق تابستان سال آینده، گفت: لازم است تمهيداتي لازم براي تابستان سال آينده در خصوص كنترل پيك بار به ويژه در مناطق و استان‌های جنوب كشور انديشيده شود.

معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به مدیریت مصرف برق در تابستان سال جاری با وجود گرمای شدید هوا و عدم اعمال خاموشی‌های برنامه ریزی شده در سطح شبکه برق کشور، اظهار داشت: هم اکنون افت بارندگي در كشور و كاهش ذخيره آب سدها به موضوع نگران کننده ای بریا تامینب رق تابستان سال آینده تبدیل شده است.

این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: بخشي از برق كشور از طريق آب پشت سدها توليد مي شود و اميدواريم كه شاهد نزولات جوي باشيم تا اين مشكل برطرف شود.