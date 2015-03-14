کمک ۶ میلیارد ریالی خراسان رضوی به سیستان و بلوچستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی احمدی در نشست خبری که ظهر امروز در ساختمان صلح هلال احمر استان برگزار شد با اشاره به حوادث غیر مترقبه اخیر سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان از اعزام اقلامی به ارزش ۶ میلیارد و ۲۰۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

وی بیان کرد: جمعیت هلال احمر خراسان رضوی پشتیبان سیستان و بلوچستان در اتفاقات اخیر بود و ظرف روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته یک هزار دستگاه چادر امدادی، ۴هزار و ۴۰۰ تخته پتو، یک هزار و ۴۷۴ شعله والر در قالب چهار دستگاه تریلی به استان سیستان و بلوچستان اعزام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان نخستین گام در این طرح را موضوع آبگرفتگی در استان های کرمان هرمزگان، سیستان و بلوچستان دانست و با بیان این مطلب که سیل اخیر در ۳۶ سال گذشته بی سابقه بوده است افزود: مهمترین سبد خدماتی جمعیت هلال احمر طبق ماده ۳ اساسنامه این جمعیت در جمهوری اسلامی ایران بحث امداد و نجات و پاسخگویی به سوانح و حوادث است که پیرو این اصل در سال جاری با ۴۴ پایگاه ثابت و موقت در ایام نوروز وارد عمل خواهیم شد.

طرح هلال بهشت در نوروز اجرا می شود

وی با اشاره به قرار داشتن در ایام نوروز بیان کرد: طرح ویژه ایام نوروز با عنوان «هلال بهشت» همزمان با مصوبه هیئت وزیران ستاد هماهنگی خدمات سفر هلال احمر استان مسوول کمیته خدمات امداد و نجات استانی تحت مسوولیت استاندار انجام وظیفه می کند و در این راستا دانشگاه های پنجگانه علوم پزشکی مشهد و آتش نشانی در برگزاری این طرح دخیل هستند.

احمدی ادامه داد: پایگاه امداد هوایی با یک دستگاه بالگرد میل ۱۱۷ با گروه پروازی طی این طرح انجام وظیفه می کنند.

وی افزود: همچنین امدادگری در پایگاه ثابت با روزانه ۵ امدادگر ثابت و ۴ امدادگر در پایگاه های موقت ارائه خدمات می کنند.

وی توسعه کمی و کیفی امداد و نجات آمادگی در مقابل سوانح و ارایه خدمات به مصدومین در راه های مواصلاتی و حوادث بین جاده ای، ارایه خدمات کمک های اولیه امدادرسانی به مصدومین ترافیکی، تغذیه و اسکان اضطراری با توجه به تغییرات شدید دمایی را از خدمات این جمعیت عنوان کرد.

وی اذعان کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر در ۱۷ شعبه به عنوان مراکز پشتیبان با همیاری اورژانس۱۱۵ آماده ارایه خدمت خواهند بود.

وی افزود: علاوه بر ایجاد ۶۷ پایگاه شهری، ۹۶ پایگاه دانشجویی در پنج دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ظرفیت یک بالگرد ۲۱۴ که در اجاره دانشگاه علوم پزشکی است در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مشهد در ایام نوروز به مصدومین و آسیب دیدگان خدمت رسانی خواهند کرد.

مدیر کل جمعیت هلال احمر استان به خدمتی ویژه در زمان حضور رهبر معظم انقلاب برای سخنرانی در حرم مطهر رضوی اشاره کرد و در این خصوص توضیح داد: به هنگام سخنرانی رهبر ۱۸۰ نفر امدادگر از هلال احمر استانی به همراه ۴ دستگاه آمبولانس و ۴ دستگاه اتوبوس به همراه ۱۰ آمبولانس در مسیرهای منتهی به حرم مستقر خواهند شد. به علاوه دو بالگرد در مدت سخنرانی رهبری به حالت آماده باش در خواهند آمد.

احمدی از استفاده از توانمندی ها و پویایی جوانان است را از اهداف جمعیت هلال احمر برشمرد و گفت: بنا بر این طرح ایمنی ملی و سلامت در پانزدهمین دوره خود همچنان در این زمینه فعال است.

وی در ادامه افزود: این طرح ابتدا طرح ملی راهنمایی مسافرین نوروزی عنوان داشت که در ابتدای سال ۹۳ به طرح ایمنی ملی و سلامت تغییر نام داد و امسال معاونت جوانان و جمعیت استانی با رویکرد فرهنگی تحت هدایت و رهبری رییس شورای فرهنگی هلال احمر استان قرار دارد.

احمدی با بیان اینکه در ارتفاعاتی همچون «ابرش» و کلات امسال پایگاه امداد رسانی ایجاد می شود ادامه داد: در ایام عید با توجه به افزایش تردد و تغییرات جوی پایگاهی با هدف ایجاد آمادگی برای امداد رسانی در اتفاقات احتمالی این پایگاه ها استقرار خواهند یافت.

وی با اشاره به این که هر پایگاه باید توان خدمت رسانی به ۱۰ نفر را داشته باشد گفت: پنج هزار بسته اضطرار آماده شده و در پایگاه های جاده ای مستقر کرده ایم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان به نیاز جمعیت هلال احمر استان به بالگرد دوم برای خدمات رسانی در مسیرهای دور اشاره کرد و در ادامه اذعان کرد: پیرو بیان وزیر بهداشت و درمان مبنی بر این که کلیه بالگردهای دانشگاه های علوم پزشکی به هلال احمر داده شود صحبت های اولیه انجام شده و احتمال دارد در سال ۹۴ هلال احمر متولی خدمت رسانی از طریق امدادهای هوایی باشد.

وی با اشاره به همزمانی ایام عید نوروز با رحلت دخت نبی اکرم گفت: تمام آمبولانس های زمینی جمعیت هلال احمر و لباس امدادگران و نجات گرها به علایم رحلت حضرت فاطمه سلام الله علیها مزین است و این جمعیت آماده اند تا حوادث احتمالی در حاشیه مراسم عزاداری را پوشش دهند.