تاکید درخشان بر پرسینگ/ درگیری خانزاده و علیپور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای دیدار مقابل النصر عربستان در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌کند تمرینات آماده سازی خود را برای این دیدار عصر امروز شنبه پی گرفت که برخی حواشی آن به شرح زیر است:

* در حالی که حدود ۵۰ هوادار و چند خبرنگار مقابل درب مجموعه درفشی فر حاضر شدند، ابتدا در این تمرین از حضور آنها جلوگیری شد و پس از چند دقیقه آنها اجازه ورود پیدا کردند.

* یک روحانی برای آموزش اعمال حج به محل تمرین پرسپولیسی‌ها آمده بود و به همین علت این جلسه تمرین با حدود یک ساعت و ۱۰ دقیقه تاخیر آغاز شد.

* محمدحسین نژادفلاح در این جلسه تمرینی حضور پیدا کرد و از نزدیک نظاره‌گر آماده‌سازی بازیکنان برای بازی با النصر شد.

* بابک حاتمی در مراحل اولیه تمرین مجموعه درفشی‌فر را ترک کرد و اعلام کرد که برای درمان پایش به بیمارستان آتیه می‌رود.

* بازیکنان پرسپولیس ابتدا بدن‌های خود را گرم کردند و سپس به پاسکاری های کوتاه و بلند مشغول شدند. بازیکنان سپس به آقاوسط در یک گروه مشغول شدند که درخشان تاکید داشت بازیکنان به درستی عمل پرسینگ را انجام بدهند و تنها از پاس‌های کوتاه دقیق استفاده کنند. بازی در یک نیمه زمین دیگر بخش تمرین امروز پرسپولیس بود.

* مسعود مومنی مربی بدنساز پرسپولیس هم در اواسط تمرین مجموعه درفشی فر را ترک کرد.

* در جریان بازی درون گروهی درگیری بین خانزاده و علیپور رخ داد که خانزاده به خاطر هل دادن وی از سوی درخشان اجازه ادامه بازی را پیدا نکرد.

* دروازه‌بان‌های پرسپولیس از ابتدا زیر نظر نادر باقری تمرینات ویژه‌ای را انجام دادند که سوشا مکانی در این تمرینات دچار مصدومیت جزئی شد و پس از دقایقی به تمرین بازگشت.

* پس از پایان فوتبال، کادر فنی جلسه‌ای را با بازیکنان برگزار کرد.

* میلاد کمندانی و احمد نوراللهی که درروزهای اخیر تیم امید را همراهی می‌کردند، در این تمرین همراه سایر تیم تمرینات‌شان را آغاز کردند.

* در پایان تمرین امروز سرخ‌پوشان، لباس‌های مربوط به دیدار این تیم برابر النصر بین بازیکنان توزیع شد.