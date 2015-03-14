وحدت و همدلی عامل موفقیت در مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عابدینی عصر شنبه در دیدار امام جمعه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد نمونه گفت: با وحدت، همدلی وهم فکری می توان کارها را به بهترین شیوه اداره کرد و به نتایج خوبی رسید.

وی افزود: آنچه امروز برای جامعه اسلامی و استان ما اهمیت دارد این است که بتوانیم با حفظ وحدت و دوری از تفرقه برای پیشرفت و توسعه استان همت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین تصریح کرد: باید یاد خدا، قرآن، مطالبات و منویات رهبر انقلاب را بیش از پیش در جامعه ترویج کنیم.

امام جمعه قزوین به حضور با نشاط نسل نوجوان و جوان در نماز جمعه اشاره کرد و گفت: چیزی که امروز در نماز جمعه استان مشاهده می شود حضور کمرنگ جوانان است که باید بیش از پیش برای حضور با نشاط و فعال جوانان در نماز جمعه تلاش کنیم و برنامه ریزی منظمی داشته باشیم.

حجت الاسلام عابدینی خاطرنشان کرد: شما مسئولان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمود آباد نمونه باید با هفکری و مشورت و همدلی بتوانید برای رفع مشکلات این شهرگام اساسی بردارید.