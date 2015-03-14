به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضا احمدی زاده بعد از ظهر شنبه در بازید سفیر کشور افغانستان از پارک علم و فناوری خراسان جنوبی اظهارکرد: ما از هرگونه فعالیت فناورانه بین خراسان جنوبی و کشور افغانستان حمایت می کنیم.

وی با تاکید بر راه اندازی نمایشگاه اختراعات و فناوری های نوین در خراسان جنوبی و کشور افغانستان، گفت: اگر مقدمات در کشور افغانستان فراهم شود بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی آمادگی راه اندازی این نمایشگاه را در استان فراه کشور افغانستان دارد.

مسؤل بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی یادآور شد: بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی از هرگونه فعالیت برای ارتقای علمی و فناوری دو کشور حمایت می کند.

احمدی زاده بیان کرد: باید سطح اختراعات در کشور افغانستان مبتنی بر نیازسنجی این کشور شود.

وی با بیان اینکه سالانه در خراسان جنوبی ۵۰ اختراع به ثبت می رسد، گفت: خراسان جنوبی دارای بالاترین سرانه نخبه در کشور است.

مسؤل بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از راه های برون رفت از مشکلات گوناگون در کشور حرکت پرشتاب و پیوسته به سمت کسب علم و ایجاد فناوری و استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت های دانش بنیان برای اتصال ایده به محصول و نیز تولید ثروت است.

وی یکی دیگر از اهداف مهم این بنیاد را با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر سه مقوله مهم علم، اقتصاد و فرهنگ حمایت از نخبگان کارآفرین در راستای مزیت سنجی، توانمندسازی و هدایت مراکز علمی بیان کرد و گفت: تمام این اقدامات در راستای هدایت و حل مشکلات استان و با توجه به طرح آمایش خراسان جنوبی انجام می شود.