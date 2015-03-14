به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در پایان تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص درگیری به وجود آمده بین بازیکنان این تیم گفت: مشکل خاصی نبود. بالاخره در فوتبال این مسائل پیش می‌آید و طبیعی است.

وی در خصوص شرایط فعلی پرسپولیس افزود: مشکل خاصی نداریم، فقط مشکل خستگی بازیکنان است که چندین سفر داشته‌اند. در این شرایط تنها خستگی بازیکنان است که می‌تواند روی روند ما تاثیر بگذارد.

درخشان در خصوص صحبت‌های کفاشیان که گفته بود پرسپولیس به علت اینکه بازیکنانش پیش از بازی با نفت مسجدسلیمان چفیه نبسته بودند، محروم می‌شود، ادامه داد: هر چیزی که از دست‌شان برمی‌آید علیه پرسپولیس بکار می‌برند. من فکر نمی‌کردم این موضوع به این حد جدی باشد چون واقعا شرایط در آنجا خیلی سخت بود.

سرمربی پرسپولیس در واکنش به اینکه هادی نوروزی هم به این دلیل که بیانیه را نخوانده بود، محروم می‌شود، تصریح کرد: دیواری کوتاه‌تر از دیوار پرسپولیس فعلا وجود ندارد. هادی نوروزی به علت اتفاقاتی که آنجا رخ داد، گریه می‌کرد.

وی در پایان درباره این اظهارات کفاشیان که اعلام کرده بود، ترقه‌ها به علت چهارشنبه‌سوری بوده است، عنوان کرد: سنگ از بیرون می‌آمد، ترقه‌ها هم به علت چهارشنبه‌سوری بود. پیشانی گابریل هم که الکی آنطوری شد، هر چه آنها می‌گویند، درست است.