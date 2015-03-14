طرح فرشتگان رحمت در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله اسدی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه بیان کرد: جمعیت هلال احمر با همکاری کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) طرح فرشتگان رحمت را به منظور کمک به زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست به اجرا می کذارد.

وی با بیان اینکه از ۲۵ اسفند امسال همچنین طرح ایمنی و سلامت آغاز می شود ادامه داد: در این طرح ۳۵ پست ثابت در سراسر استان در ۱۷ شعبه انجام فعالیت می کنند.

وی هلال احمر را یک نهاد مردمی دانست و گفت: نمایندگی رهبری در سه شورای فرهنگی، شورای اقامه نماز و شورای احیای امر به معرف و نهی از منکر به رفع نیازهای مربوطه می پردازد و هدفش افزایش اعتماد مردمی از سنین خردسالی در قالب کانون های غنچه ها تا سنین کهنسالی در قالب های مختلف است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان ۹۰ درصد ماموریت ها جمعیت را بر دوش مردم و جوانان در جاده ها و پایگاه های نوروزی دانست و گفت: رویکرد مردم نسبت به هلال احمر داوطلبانه است و این در قالب کمک ها، هدایا و موقافات دیده می شود که هلال احمر از آن برخوردار بوده است.

برپایی خیمه های نماز

حجت الاسلام اسدی در ادامه گفت: ایثار عملی و خطر پذیری کاری مهم است و هلال احمر تنها نهاد خدمات نیست بلکه نهادی فرهنگی برای عملیاتی کردن مفاهیم فرهنگی است و برپایی خیمه های نماز نیز در این راستا محقق می شود.

وی گفت: در این خیمه ها پیام های حجت الاسلام محسن قرائتی در یک هزار نسخه به زایران اعطا می شود.

وی ماهیت پایگاه های جمعیت هلال احمر را مشهود سازی پیام های رهبری ارزیابی کرد و ادامه داد: جوانان خود را سرباز ولایت می دانند و با این نگرش شورای فرهنگی تمام فعالیت هایی که بار فرهنگی دارند را ارزیابی کرده و در حوزه های گوناگون خدمات لازم ارائه می دهد.

وی در خصوص اقدامات اجرا شده با این رویکرد تصریح کرد: در هر شهرستانی که حداقل هشت کارمند داریم امام جماعت رسمی اعزام کرده ایم و در کل استان ۱۹ امام جماعت در ۱۷ پایگاه داریم که به لحاظ بالاترین امام جماعت را در مقایسه با دیگر نهادها در کشور داریم.

وی افزود: در ۱۲ نمایشگاه فرهنگی که با رویکرد فاطمی از سال ۹۴ آغاز می شود ۱۶خیمه نماز برای زائران با رویکرد افزایش ایمنی و مباحث فرهنگی برپا می شود.

وی گفت: همچنین ۱۷ فضای دوستدار کودک و ۴۰ تیم سحاب در این ایام فعال خواهند شد که در طرح سحاب جوانان داوطلب با دوچرخه و وسایلی که در دسترس دارند به جمع های خانوادگی در مکان های تفریحی و گردشگری رفته و به آنان امداد رسانی می کنند.

حجت الاسلام اسدی ادامه داد: در ایام نوروز نقشه راه ها و شهرها، لوح های فشرده، کیف های کمک های اولیه و کتابچه های نقاشی در پایگاه های ۳۵ گانه با رویکرد افزایش ایمنی توزیع می شود.