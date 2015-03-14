به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در پایان تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص درگیری بین بازیکنان این تیم گفت: من چه می‌توانم بگویم، اتفاقی است که افتاده و بازیکنان جوان هستند. من هم به خانزاده گفتم که با این حرکت فردا تیتر یک تمام روزنامه می‌شود. آنها در پایان تمرین از من عذرخواهی کردند و درخشان در خصوص این مسئله تصمیم می‌گیرد. واقعا چه می‌توان گفت و درخشان در این مورد تصمیم می‌گیرد.

وی در خصوص حرکات کرار و درگیری فیزیکی او در تمرین استقلال افزود: چون در باشگاه ما نیست، ما نمی‌توانیم نظر بدهیم، اما واقعا من نمی‌دانم چه بگویم. اگر او بازیکن پرسپولیس بود، بدون شک او را اخراج می‌کردیم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اینکه ممکن است تیم پرسپولیس به علت نبستن چفیه محروم شود، ادامه داد: بازی در آن فضا آنقدر بد بود که من نمی‌توانم چیزی بگویم. هادی نوروزی در آن شرایط گریه می کرد.