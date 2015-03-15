بیشترین خیرین کتابخانه های استان گلستان در رامیان فعال هستند

وحید صادقلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از دلایل افت مطالعه و پایین بودن سرانه مطالعه کشور کمبود بودجه فرهنگی و نداشتن بودجه مستقل برای کتابخانه ها است.

وی با بیان این که بیش از ۸۳ هزار جلد کتاب در ۱۲ کتابخانه عمومی شهرستان رامیان و روستاهای زیرمجموعه برای مطالعه عموم وجود دارد،گفت: اداره کتابخانه عمومی شهرستان رامیان یکی از بزرگترین ادارات کتابخانه های استان است و بیشترین خیرین در بحث کتابخانه های استان نیز از این شهرستان هستند.

صادقلو افزود: امسال نیز ۱۵۰ میلیون تومان در امر خیر کتابخانه سازی و اهدای زمین کتابخانه توسط خیرین این شهرستان اهدا شد.

وی تصریح کرد: آماده کردن زیرساخت ها برای احداث کتابخانه در روستاهای بالای هزار و ۵۰۰ نفر ، توسعه کتاب خانه های روستایی و مجهز کردن هشت کتابخانه شهرستان به نرم افزارهای روز کتابخوانی(سامان) از جمله اقدامات امور کتابخانه ها برای توسعه کتابخوانی است.

صادقلو در ادامه افزود: در جلسه نهضت مطالعه مفید شهرستان رامیان مقرر شد تا هفته دولت سال آینده یک کتابخانه از محل زکات شهرستان در روستای باقر آباد افتتاح و بهره برداری شود و یک کتابخانه دیگر نیز از محل زکات در روستاهای بخش مرکزی کلنگ زنی شود.