پینگ پنگ بازان قمی با رتبه چهارم دور رفت به کار خود پایان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای لیگ بر‌تر تنیس روی میز جوانان باشگاه‌های کشور امروز ادامه یافت و تیم تنیس روی میز جوانان قم در چهارمین بازی خود در خانه سومین شکست خود را تجربه کرد.

در این مسابقه نمایندگان هیئت تنیس روی میز قم که حضور در لیگ بر‌تر تنیس روی میز کشور در رده‌های سنی جوانان و امید را تجربه می‌کنند در حالی برابر تیم تنیس روی میز بابل قرار گرفتند که در ۳ مسابقه پیشین خود ۲ شکست و یک پیروزی در کارنامه داشتند.

در این مسابقه، تیم تنیس روی میز قم با استفاده از تجربیات مسابقات پیشین و البته پرچالش خود برابر سنندج و قزوین، به دنبال پیروزی بود اما در دستیابی به هدف خود موفق نبود و ۵ بر صفر برابر حریف مازندرانی خود شکست خورد.

نماینده قم در حالی در این بازی بازنده میدان را ترک کرد که در نخستین مسابقه خود با حساب ۵ بر یک برابر هیئت تنیس روی میز کردستان مغلوب شد و سپس ۵ بر صفر برابر مقاومت قزوین شکست خورد اما پیروزی پینگ پنگ بازان قمی برابر جوانان گرگان آنها را به ادامه کار امیدوار کرد.

بدین ترتیب تیم تنیس روی میز قم با وجود ارائه بازی‌هایی خوب و قابل توجه با کسب رتبه چهارم مرحله گروهی به کار خود پایان داد و باید پس از تعطیلات سال جدید در دور برگشت این مسابقات به میدان برود.

حریفان تیم تنیس روی میز قم را در این مسابقات مقاومت بسیج قزوین، هیئت تنیس روی میز کردستان، هیئت تنیس روی میز بابل و جوانان گرگان تشکیل دادند و پس از برگزاری مسابقات دور برگشت، ۲ تیم از هر گروه به مرحله نیمه پایانی صعود کنند تا تکلیف تیم‌های بر‌تر لیگ مشخص شود.

مسابقات تنیس روی میز لیگ بر‌تر جوانان و امید کشور در حالی برگزار شد که تیم تنیس روی میز قم با تیمی شامل ۶ ورزشکار و یک مربی در این مسابقات حاضر بود و میانگین سنی نفرات تیم تنیس روی میز قم حاکی از برنامه ریزی هیئت تنیس روی قم بر روی رده‌های سنی پایه تلقی شد.

تیم تنیس روی میز جوانان قم با ترکیب حسین حمیدی، مهدی عباسی، محمد حجازی، محمد اسدی، امین منتظری و امیرعلی عباسی در لیگ بر‌تر رده سنی جوانان و امید کشور شرکت کرد و مربیگری این تیم بر عهده محمدصادق شهیدی فرد بود.