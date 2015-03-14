بوشهر از استانهای امن کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی عصر شنبه در نشست کمیتههای مقابله با عرضه مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: گامهای بسیار مهمی در راستای مقابله با مواد مخدر در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد کشفیات بسیار خوبی در سطح استان هستیم.
وی اضافه کرد: شاهد کاهش سن اعتیاد در کشور هستیم و متاسفانه مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی نیز افزایش یافته و این موضوع هشداری جدی برای خانوادهها است که باید مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر با بیان اینکه بوشهر جوانترین استان بوشهر است، بر لزوم افزایش آگاهی جوانان تاکید کرد و گفت: بانک اطلاعاتی آسیبهای اجتماعی از سال آینده فعال میشود و میتواند در برنامهریزی مناسب برای کنترل آسیبها نقش مهمی داشته باشد.
وی با بیان اینکه استان بوشهر جزو پنج استان برتر کشور در کنترل آسیبهای اجتماعی است، ادامه داد: بوشهر جزو چهار استان امن کشور است و کارهای بسیار خوبی در سطح استان به منظور کنترل آسیبهای اجتماعی صورت گرفته است.
حقیقی به اهمیت برنامههای پیشگیری از مصرف مواد مخدر اشاره کرد و افزود: مقابله با مواد مخدر در اولویت برنامهها قرار دارد و در برنامههای سازمان ملل نیز جزو برنامههای اولویتدار است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر تاکید کرد: سند چشمانداز توسعه کشور تدوین شده است و بر اساس سند چشمانداز ۱۴۰۴ باید شاهد توسعه کشور در حوزههای مختلف باشیم.
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