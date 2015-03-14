به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان عراق گفت: ائتلاف بین المللی در تجهیز پیشمرگه تعلل می کند.

وی افزود: ما آماده جنگ با داعش جنایتکار در هر نقطه ای هستیم اما آنچه باعث تعجب و سئوال برانگیز است تعلل ائتلاف در تجهیز نیروهای پیشمرگه با علم به این است که داعش تنها خطری برای کردستان عراق نیست بلکه برای کل جهان است.

بارزانی تاکید کرد: این تفکر که آمریکا و همه کشورهای عضو ائتلاف توان پیروزی بر داعش و انهدام نظامی آن را نداشته باشند دشوار است. اگر همه به وظایف خود عمل کنند و به مسئولیتی که بر گردن دارند عمل کنند غلبه بر داعش از طریق نظامی سخت نیست. با داعش به شکل ایدئولوژیک نیز باید مبارزه شود.