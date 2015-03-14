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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۳۶

بارزانی:

ائتلاف بین المللی در تجهیز پیشمرگه تعلل می‌کند

ائتلاف بین المللی در تجهیز پیشمرگه تعلل می‌کند

بارزانی از تعلل ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا در زمینه تجهیز پیشمرگان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان عراق گفت: ائتلاف بین المللی در تجهیز پیشمرگه تعلل می کند.

وی افزود: ما آماده جنگ با داعش جنایتکار در هر نقطه ای هستیم اما آنچه باعث تعجب و سئوال برانگیز است تعلل ائتلاف در تجهیز نیروهای پیشمرگه با علم به این است که داعش تنها خطری برای کردستان عراق نیست بلکه برای کل جهان است.

بارزانی تاکید کرد: این تفکر که آمریکا و همه کشورهای عضو ائتلاف توان پیروزی بر داعش و انهدام نظامی آن را نداشته باشند دشوار است. اگر همه به وظایف خود عمل کنند و به مسئولیتی که بر گردن دارند عمل کنند غلبه بر داعش از طریق نظامی سخت نیست. با داعش به شکل ایدئولوژیک نیز باید مبارزه شود.

کد مطلب 2518222

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