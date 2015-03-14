ساماندهی کارواشهای تانکرهای نفتکش در گلوگاه شاهراه ترانزیتی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت کارواشهای غیرمجاز در ورودی شهر پلدختر که به طور ویژه نسبت به شستشوی تانکرهای نفتکش عراقی اقدام کرده و پساب ناشی از این کار را در خاک و آب منطقه رها می کنند موجب انتقادات جدی مسئولان و برخی فعالان محیط زیست شد تا انعکاس این موضوع منجر به واکنش مسئولان شود.

قدرت الله ترابی نژاد فرماندار پلدختر عصر شنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان در سخنانی گفت: مشکل کارواش های پلدختر که تبعات زیست محیطی بر جای گذاشته و به معضلی جدی تبدیل شده اند با قرارگیری در دستور کار شورای تامین شهرستان حل می شود.

وی افزود: کارواش ها سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته اند و در بازدیدهای میدانی که صورت گرفت و مدیر کل مدیریت بحران استان نیز حضور داشت روند رهاسازی پساب شستشوی تریلرهای عراقی که با فعالیت کارواش ها وارد محیط زیست می شوند نگران کننده است.

ترابی نژاد گفت: فعالیت کارواش ها که بخشی از جاده ترانزیتی شمال - جنوب را به تصرف خود در آورده اند به یک معضل در پلدختر تبدیل شده است.

وی افزود: با فعالیت این کارواشها و شستشوی نفتکش های عراقی نفت و گازوئیل که روی آب وجود دارد به درون زمین نفوذ کرده و آبهای زیر زمینی را آلوده می کند.

ترابی نژاد گفت: فعالیت کارواشها علاوه بر اینکه چهره شهر را ناخوشایند کرده است با ایجاد آلودگی زیست محیطی سلامت شهروندان را به خطر می اندازد.

فرماندار پلدختر گفت: کارواش های غیرمجاز ورودی شهر که پیشانی و ویترین شهر محسوب می شود را نازیبا کرده اند که ساماندهی این واحدها از برنامه های اولویت دار فرمانداری است.

ترابی نژاد افزود: اطلاعات کاملی را باید از خسارات وارده کارواش ها به محیط زیست تهیه و سپس با تشکیل شورای تامین نسبت به رفع مشکل ایجاد شده تصمیم نهایی گرفته شود تا بیش از این سلامت مردم در معرض خطر قرار نگیرد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر فعالیت کارواش های پلدختر با توجه به اینکه از آب آشامیدنی شهر استفاده می کنند موجب مشکلاتی برای شهروندان و تحلیل رفتن سطح آبهای زیرزمینی شده است.

بنابراین گزارش کارواش هایی که همگی در بخش جنوبی شهر پلدختر ایجاد شده و روز به روز به صورت قارچ گونه به تعداد آنها افزوده می شود نیمی از جاده سراسری تهران - جنوب حد فاصل میدان بسیج تا میدان امام حسین(ع)شهر پلدختر را به تصرف و اشغال خود در آورده اند، کارواشهایی که بهانه ایجاد آنها شستشوی نفتکشهای عراقی عبوری از این محور است.

این واحدها خدماتی که دارای فعالیت غیر اصولی هستند به صورت آلونک هایی در دو طرف جاده ترانزیتی شمال - جنوب قرار گرفته و علاوه بر بلعیدن آب آشامیدنی شهر، فلزات سنگین و سرب را با شستشوی خودروهای سنگین و به ویژه تانکرهای کشنده حامل سوخت عراقی در اراضی کشاورزی و منابع آب منطقه راهی می کنند.

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان پیش از این در حاشیه سفر به شهرستان پلدختر با اشاره به وضعیت این کارواشها در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که مجوزی برای استفاده آب آشامیدنی برای شستشوی ماشین ها وجود ندارد و این کار ۱۰۰درصد تخلف است، آن هم در شهرستانی مانند پلدختر که ما در این شهرستان تنش آبی داریم.

آریایی همچنین افزود: مواد نفتی که پس از شستشوی خودروها در محیط جاری می شود در آینده ای نه چندان دور مشکلات زیست محیطی را برای منطقه به دنبال خواهد داشت و چون مواد نفتی همراه آب وجود دارد می تواند آب کشاورزی، آب آشامیدنی و سفره های سطحی را با مشکل مواجه سازد که جبران آن خیلی سخت و دشوار است.

وی همچنین از فرماندار، شورای تامین و شرکت آب و فاضلاب شهرستان پلدختر خواسته بود که روی ساماندهی وضعیت این کارواشها کار کنند و شهرداری نیز پای کار بیایید و مکانی را برای ماشین شویی ها در نظر بگیرند تا بتوان آثار زیان بار این معضل را به حداقل ممکن رساند.

محسن تیزهوش فعال محیط زیست نیز پیش از این در گفتگو با مهر گفته بود که بدون شک با توجه به اینکه این خودروهای حامل سوخت معمولا آلوده به مواد سوختی و هیدروکربنی هستند با شستشوی غیراستاندارد آنها در حاشیه جاده و رها کردن پساب در محل جاده و اراضی کشاورزی می توانند خطرات جدی برای محیط زیست طبیعی منطقه به همراه داشته و فلزات سنگین موجود در پساب خروجی این واحدها زمینه از بین رفتن پایداری زیستی اکوسیستم های طبیعی و آبی و خاکی منطقه را فراهم کند.