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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۲۲:۲۹

رفیعی تاکید کرد:

ضرورت مناسب سازی معابر بناب برای تردد آسان معلولان

ضرورت مناسب سازی معابر بناب برای تردد آسان معلولان

بناب - معاون فرماندار شهرستان بناب بر ضرورت مناسب سازی معابر بناب برای تردد آسان معلولان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین رفیعی شنبه شب در نشست شورای سالمندان این شهرستان با اشاره به اینکه همزمان با آغاز سال جدید و افزایش حجم مسافران ورودی به شهر باید زیست شهری مناسب سازی شود، افزود: برای همین منظور باید نگاه ویژه ای به رفاه مسافران معلول، جانباز و سالمندان داشت که در این خصوص تمامی ادارات شهرستان ملزم به هماهنگی با اداره بهزیستی در خصوص مناسب سازی ورودی ساختمان های اداری برای معلولان هستند.

وی با تاکید بر اهمیت تشکیل شورای سالمندان بناب گفت: در این خصوص شهرداری نیز باید نسبت به رعایت آیین نامه اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پایبند باشد و برای ساختمان هایی که استانداردهای مناسب سازی برای معلولان را رعایت نکرده اند پروانه احداث یا پایان کار صادر نکند.

معاون فرماندار بناب با بیان اینکه ارائه تسهیلات به سالمندان وظیفه همه مدیران و مسئولان شهرستان است، ادامه داد: باید اداره ورزش و جوانان بناب نیز نسبت به تشکیل هیأت ویژه ورزش سالمندان اقدام کند.

رفیعی همچنین به ضرورت کنترل طراحی و اعمال نظارت بر اجرای ساخت و سازهای جدید تاکید کرد و ابراز داشت: نظام مهندسی ساختمان بناب در این خصوص مسئول است و باید کنترل های لازم را برای ساخت و سازهای جدید داشته باشد.

کد مطلب 2518232

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