۱۵۹واحد تولیدی بروجرد غیرفعال و نیمه فعال است/مشکل سرمایه در گردش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شریف طبع عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا کنون ۵۱۷ پروانه بهره برداری در بروجرد صادر شده که منجر به شکل گیری ۴۶۵ واحد تولیدی در این شهرستان شده است.

وی افزود: از ۴۶۵ واحد صنعتی بروجرد ۱۵۹ واحد غیر فعال و نیمه فعال هستند که مشکل عمده واحدهای تعطیل نبود سرمایه در گردش است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت واحدهای تولیدی در حال فعالیت بروجرد بین ۲۵ تا ۷۵ درصد است و بالای ۸۰ واحد تولیدی فعال بالای ۷۵ درصد ظرفیت تولید دارند.

شریف طبع تصریح کرد: همچنین در شهرک صنعتی بروجرد ۲۹ واحد فعال مشغول به تولید هستند که با تامین زیر ساختها و ارائه خدمات واحدهای تولیدی تعطیل این شهرک نیز فعال خواهند شد.

وی افزود: بعد از سفر رئیس جمهوری و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدامات خوبی در زمینه اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی مشکل دار انجام شده است که در این راستا تا کنون ۱۲۵ واحد برای سرمایه در گردش و بیش از ۹۰ واحد برای گرفتن تسهیلات به بانکها معرفی شده اند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد عنوان کرد: برخی از واحدهایی که برای گرفتن تسهیلات به بانکها معرفی شده اند یا مطالبات معوقه دارند یا چک برگشتی که انتظار می رود خود واحدها هرچه سریعتر مشکلات پرونده را حل کنند تا مشمول دریافت تسهیلات مجدد شوند.

وی یادآور شد: مصوبه ای در استانداری لرستان مبنی بر استفاده از تولیدات واحدهای صنعتی بومی استان مطرح و به تصویب رسید که از این پس برای رفع مشکل واحدهای تولیدی خریداری محصولات آنها در پروژه های عمرانی به شرط دارا بودن کیفیت بالا در دستور کار قرار گرفته است.

شریف طبع افزود: از این طریق هم عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شهرستان متوقف نمی شود و هم به واحدهای تولیدی کمک می شود تا محصولات خود را در اختیار مردم شهرستان خود قرار بدهند و متضرر نشوند.