امدادرسانی هلال احمر در ۵۷۲ مورد حادثه/اسکان اضطراری ۲۹۰۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی با اشاره به اینکه ۲۸۳ مورد از حوادث هفته گذشته جاده‌ای و ۴۲ مورد شهری بوده است، اظهار کرد: به علاوه ۴۹ مورد از مجموع حوادث هفته گذشته مربوط به برف و کولاک، ۱۸ مورد سیل و آبگرفتگی، ۱۰ مورد کوهستان، ۴ مورد زمین‌لرزه و مابقی مربوط به سایر حوادث بوده است.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته ۱۴ هزار و ۳۹۷ تن حادثه دیده‌اند، گفت: از این میان ۶ هزار و ۶۳۹ تن در برف و کولاک، یک‌هزار و ۹۱ تن در جاده، ۵ هزار و ۹۱۱ تن در سیل و آبگرفتگی، ۳۸ تن در کوهستان، ، ۱۲۱ تن در شهرها، ۸ تن در ریزش آوار و مابقی در سایر موارد حادثه دیده‌اند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به آسیب‌دیدگی ۴ هزار و ۱۶۲ تن در حوادث هفته گذشته، گفت: از این میان ۶ هزار و ۶۳۹ تن در برف و کولاک، یک‌هزار و ۲۸ تن در جاده، ۵ هزار و ۹۰۸ تن در سیل و آبگرفتگی، ۳۶ تن در کوهستان، ۱۱۸ تن در شهرها، ۸ تن در ریزش آوار و مابقی در سایر حوادث آسیب دیدند.

وی افزود: در مجموع این حوادث ۳۹۶ تن نجات یافتند که ۲۹۸ تن به مراکز درمانی منتقل و ۹۸ تن سرپایی درمان شدند.