کارخانه تولید دارو درجنوب شرق نداریم/کرمان نیازمند ۵۰۰ مگاوات برق

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر شنبه در دیدار با سفیر هند در ایران اظهار داشت: در حال حاضر روابط ایران با سایر کشورها نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.

وی با اشاره به اینکه بعد از استقرار دولت تدبیر و امید هیئت های فراوانی از کشورهای مختلف در ایران حضور یافتند، افزود: ایران و استان کرمان دارای مزیت های اقتصادی فراوانی است به گونه ای که در حال حاضر کشورهای چین، کره، بخشی از کانادا و آلمان در کرمان در حال سرمایه گذاری هستند.

رزم حسینی با اشاره به روابط دیرینه کرمان با هند، تصریح کرد: ۸۵ درصد از کالاهای وارداتی از مسیر کرمان عبور می کند.

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت های معدنی کرمان تصریح کرد: این استان رتبه نخست معدنی را در کشور به خود اختصاص داده است.

وجود ۴۲ نوع مواد معدنی در کرمان

وی از وجود ۴۲ نوع مواد معدنی در کرمان خبر داد و گفت: در حال حاضر پنج ماده معدنی فعال است که این بیانگر وجود زمینه لازم برای فعالیت شرکت هایی است که در این زمینه تخصص دارند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه مواد معدنی اکتشاف شده در کرمان متعلق به ۵۰ سال قبل است، گفت: پیشنهاد عملیاتی که برای هند دارم این است که براساس تسهیلاتی که دولت اخیرا برای شرکت های اکتشافی قرار داده است در این زمینه سرمایه گذاری کند.

وی گفت: در حال حاضر شش هزار دامنه معدنی در کرمان آماده واگذاری برای اکتشافات وجود دارد و دولت آمادگی دارد این معادن را طبق مقررات خاص واگذار کند.

کرمان نیازمند ۵۰۰ مگاوات برق است

استاندار کرمان تامین برق را از دیگر فرصت های سرمایه گذاری در استان کرمان دانست و ادامه داد: کرمان در بخش انرژی نیازمند ۵۰۰ مگاوات برق است که اگر شرکت هایی باشند که فایناس انجام دهند دولت خرید تضمینی برق را انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر در کرمان برق تولید شود می توان مازاد آن را به کشورهای همسایه صادر کرد، گفت: ویژگی مثبت ایران دارا بودن شبکه پیوسته برق است.

استاندار کرمان حمل و نقل ریلی را از دیگر فرصت های موجود در کرمان برای سرمایه گذاری دانست و گفت: در صنعت حمل و نقل ریلی طی سال های آینده ۶۰ میلیون تن جابه جایی مواد معدنی در کرمان خواهیم داشت و اگر شرایط هندی ها فراهم باشد در این زمینه با آنها وارد مذاکره خواهیم شد.

وجود سه منطقه اقتصادی در کرمان

وی از وجود سه منطقه ویژه اقتصادی در استان کرمان خبر داد و گفت: یکی از این مناطق مخصوص تولید خودرو بوده و ۱۰ درصد تولید شامل پنج نوع خودرو در این منطقه صورت می گیرد.

رزم حسینی ادامه داد: در بخش دارویی نیز فرصت های سرمایه گذاری خوبی در کرمان موجود است چرا که در جنوب شرقی کشور حدود ۱۴ میلیون نفر زندگی می کنند.

نماینده عالی دولت با اشاره به عدم وجود کارخانه تولید دارو در جنوب شرق کشور، تصریح کرد: مواد اولیه لازم برای فعالیت در بخش دارو در استان کرمان موجود است.

وی ابراز داشت: پیشنهاد می شود تیم بازرگانی سفارت هند با اتاق بازرگانی همکاری مشترک داشته و ظرف مدت شش ماه آینده فرصت های عملیاتی کرمان را مشخص کنند.

وی با اشاره به اینکه کرمان استانی است که برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرده است، افزود: ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه معدن داریم که۱۰ میلیارد دلار توافقنامه سرمایه گذاری در حال اجرا یا مطالعات فنی و اقتصادی است.