شکست منچستر سیتی در خانه برنلی قعر جدولی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس شنبه شب با دیدار تیم‌های برنلی و منچستر سیتی ادامه یافت که در پایان تیم برنلی با یک گل از سد من سیتی گذشت. جورج بود در دقیقه ۶۴ تنها گل تیم برنلی را به ثمر رساند.

منچستر سیتی که پیش از این ۵۸ امتیاز کسب کرده بود در همین امتیاز باقی ماند و با دو بازی بیشتر نسبت به چلسی و ۵ امتیاز کمتر در قیاس با این تیم در مکان دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

تیم برنلی که با ۲۲ امتیاز در رده نوزدهم جدول قرار داد با یک پله صعود در مکان هجدهم ایستاد.