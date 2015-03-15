تحقق بودجه بالغ بر ۵ میلیاردی شهرداری بسطام/رسانه چشم سوم مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی یعقوبیان شامگاه شنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به تحقق و تخصیص بودجه پنج میلیارد و ۵۰۰ هزار ریالی شهرداری این شهر افزود: بودجه را روی چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بسته بودیم که با اصلاحیه های انجام شده به مبلغ فعلی رسید و در آذر ماه به صورت کامل تخصیص یافت.

وی با بیان این مطلب که بودجه ۹۴ را با احتیاط تمام روی پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بسته ایم یادآور شد: احتمالا تا پایان سال جدید هم با دو اصلاحیه این میزان افزایش نشان خواهد داد.

معرفی هویت هر شهر نیاز به برنامه ای ویژه دارد

شهردار شهر نمونه گردشگری بسطام همچنین با اشاره به پایان سالجاری و ایجاد تغییر و تحول در چهره شهر برای ورود به سال جدید خاطرنشان کرد: شهر بسطام در حاشیه قرار گرفته و برای جذب گردشگر و مسافران به داخل شهر باید تمهیدات اثر گذار اندیشیده می شد.

یعقوبیان پهن کردن سفره نوروز با سبک و سیاق قدیمی، توزیع چای صلواتی در ورودی شهر، تلطیف فضا با کاشت بیش از شش هزار سبد گل بهاری در میادین شهر، رنگ آمیزی جداول، خط کشی خیابان ها، شستشوی معابر، ساماندهی پیاده رو ها و اطرف بلوار میرباقری و امام خمینی (ره)، لکه گیری سطح شهر را بخشی از فعالیت های جذب مسافران به داخل شهر تاریخی بسطام معرفی کرد.

وی با تاکید بر اینکه معرفی هویت هر شهری نیاز به برنامه ای ویژه دارد تصریح کرد: جدول گذاری و رنگ آمیزی و خرید المان ویژه برای پارک سر آسیاب، برپایی نمایشگاه صنایع دستی با ۱۰۰ غرفه در پارک چغلگیر، برپایی سیاه چادر و اجرای مراسم سنتی، شتر و اسب سواری، جایگاه مخصوص موتور سواری، آماده سازی محل اسکان در این پارک با چهار سوئیت و ۱۰ کلبه تجهیز شده از جمله برنامه های اجرایی شهرداری برای ایام نوروز است.

اختتامیه جشنواره سفره هفت سین با اهداء جوایز به برگزیدگان همراه خواهد بود

شهردار بسطام با اشاره به این مطلب که با رایزنی های انجام شده و در صورت همکاری هلال احمر تعداد ۸۰ چادر هم برای اسکان در منطقه چغلگیر راه اندازی خواهد شد عنوان کرد: جشنواره سفره هفت سین با همکاری بخش خصوصی از ۲۷ اسفند ماه در سالن چمران آغاز می شود و تا ۹ فروردین ماه برپا خواهد بود.

یعقوبیان با یادآوری این مطلب که در اختتامیه این جشنواره به سه سفره برتر جوایزی اهدا خواهد شد اذعان داشت: در بخشی از این نمایشگاه نان های محلی ارائه می شود که به برترین آن ها نیز در جشن اختتامیه جشنواره که روز ۹ فرودین از ساعت ۱۶ لغایت اذان مغرب برگزار می شود جوایزی اهدا خواهد شد.

وی تلاش مجموعه مدیران شهر بسطام را آماده کردن فضایی مناسب برای گردشگران سیاحتی، زیارتی و توریست ها دانست و ابراز امیدواری کرد: تلاش این گروه بتواند خاطره خوشی را در اذهان مسافران و همشهریان به جا بگذارد.

نوروز سال ۹۳ بیش از ۴۰ هزار نفر از شهر تاریخی بسطام دیدن کردند

شهردار شهر نمونه گردشگری بسطام با تاکید بر اینکه اگر برای مردم کار می کنیم باید انتقاد پذیر باشیم و با کمک هم اعتبار شهرمان را بالا ببریم اظهار داشت: اگر فکر خوب کنار کار خوب باشد با زیر ساخت ها مناسبی که در شهر وجود دارد می توان به این هدف دست یافت همانطور که ما در کهکشان با اعتماد به نیروی جوان این کار را انجام دادیم.

یعقوبیان با یادآوری این مطلب که سال گذشته بیش از ۴۰ هزار نفر در ایام نوروز از این شهر تاریخی بازدید داشته اند ابراز داشت: این آمار از هلال احمر، ستاد اسکان، جهانگردی و میراث فرهنگی جمع آوری شده و امیدواریم این میزان در نوروز ۹۴ با تمهیدات اندیشیده شده افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی با بیان این مطلب که مهمانسرای بسطام به صورت کامل در تمام ایام سال به خصوص ایام نوروز از قبل رزرو شده و جای خالی ندارد تاکید کرد: ۸۰ کلاس، تعدادی از مساجد و سالن های ورزشی رسالت و شهید آخوندی هم در صورت نیاز برای اسکان مسافران آمادگی کامل دارند.

چاپ بروشور و نقشه های اماکن رفاهی و مسیرهای مورد نیاز مسافران

شهردار بسطام با اشاره به این که دو حمام عمومی در سطح شهر و پارک شهید مطهری همه روزه آماده خدمت رسانی به مسافران خواهد بود یادآور شد: هشت چشمه سرویس بهداشتی و بیش از ۱۲۰ سطل زباله ثابت و سیار هم در سطح شهر برای جمع آوری زباله در نظر گرفته شده است.

یعقوبیان در پاسخ خبرنگاران درباره احداث میادین امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) این شهر هم توضیح داد: درباره میدان امام حسین(ع) آزاد سازی، مجوزها و کارهای اولیه انجام شده و بودجه آن هم از منابع داخلی شهرداری تامین شده است و در مورد میدان حضرت ابوالفضل (ع) هم بودجه آزادسازی آن در برنامه ۹۴ در نظر گرفته شده و به حول و قوه الهی سال آینده با همکاری نهادهای درگیری اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که به زودی چاپ بروشور و نقشه های راهنمای مسافران نوروزی به اتمام خواهد رسید گفت: اماکن اسکان، تلفن های ضروری، نانوایی ها و تعمیرگاه های کشیک، بخش های دیدنی و گردشگری شهر، داروخانه، درمانگاه و ... روی این نقشه ها مشخص شده است.

ضرورت برنامه ریزی برا اساس آمار برای آماده کردن زیرساخت و فرهنگ سازی برنامه های نوروزی

این مسئول با یادآوری این مطلب که شهرداری با ۱۵ نیروی کشیک روزانه آماده خدمت رسانی به همشهریان و مسافران در ایام تعطیلات است افزود: تلاش های ما برای استقرار اورژانس ۱۱۵ در درمانگاه بسطام و رفع عیوب دستگاه های موجود و کشیک مرتب داروخانه در این ایام همچنان ادامه دارد و به زودی به نتیجه خواهد رسید.

یعقوبیان آمارگیری از مسافران نوروزی و برنامه ریزی بر اساس آمار و ارقام را برای آماده کردن زیر ساخت ها و فرهنگ سازی برنامه های نوروزی سال آینده ضروری دانست و خاطر نشان کرد: سفری بی حادثه، نوروزی به یادماندنی، خاطراتی ناب را برای مسافران و رهگذران این شهر تاریخی آرزو می کنیم.

رسانه چشم سوم مدیران شهری/ حمایت از صنعتگران در نمایشگاه نوروزی بسطام

بخشدار بسطام هم در این نشست با تاکید بر این مطلب که رسانه چشم سوم مدیران شهری است تصریح کرد: همه مدیران زمانی موفق خواهند بود که ارتباط مناسب و خوبی با اهل رسانه داشته باشند و از نظرات، انتقادات و پیشنهادات آن ها برای بهبود روند کار خود بهره بگیرند چون خبرنگاران از دل مردم برخاسته اند و حرف مردم را به گوش ما می رسانند.

مهدی استیری ضمن قدر دانی از زحمات فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و شهردار بسطام برای انجام فعالیت های مناسب با نوروز ۹۴ عنوان کرد: تمام تلاش خود را برای نمایش پتانسیل های شهر بسطام به کار گرفته ایم و منتظر به ثمر نشستن این تلاش ها هستیم.

وی برگزاری نمایشگاه را برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد موثر دانست و اذعان داشت: برای حمایت از صنعتگران و معرفی صنایع دستگی و پتانسیل های گردشگری بسطام به مسافران فعالیت های خوبی انجام شده است.

بخشدار بسطام در خاتمه ضمن تاکید بر مغفول ماندن گردشگری منطقه و آسیب های آن ابراز داشت: برای خارج شدن از این وضعیت تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم و امیدواریم شاهد اتفاقات خو در آینده نزدیک برای مسئله گردشگری در منطقه باشیم.