روند نزولي قيمت نفت در هفته هاي آينده آغاز مي شود



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، موسسه سيتي بانك واقع در نيويورك در تحليلي از بازار جهاني نفت اعلام كرد بر اساس پيش بيني هاي اين موسسه بهاي نفت خام طي هفته ها و ماه هاي آينده روند نزولي در پيش خواهد گرفت.

بر اساس اين گزارش، بهاي نفت خام كه از نوامبر سال 2001 تاكنون با رشد دائمي همراه بود احتمالا طي هفته هاي آينده به 50 دلار كاهش خواهد يافت.

اين گزارش مي افزايد، تقاضاي جهاني نفت خام در سال 2006 به 85 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد اما پيش بيني مي شود زمستان امسال تقاضاي جهاني نفت خام به علت سرماي هوا به اوج خود برسد.

اين گزارش حاكي است، از زماني كه بهاي نفت در 30 آگوست به ركورد 70.85 دلار رسيد بهاي نفت خام به مدت 10 هفته متوالي با كاهش نسبي همراه بوده است كه طولاني ترين دوره كاهش قيمت نفت از زمان افزايش فزاينده بهاي آن از نوامبر 2001 تاكنون بوده است.

بهاي نفت طي يك دوره چهار ساله از بشكه اي 16.7 دلار در نوامبر 2001 به بيش از 60 دلار در نوامبر 2005 رسيد.

سيتي بانك پيش بيني مي كند بهاي نفت خام طي هفته آينده به علت كاهش تقاضاي جهان و افزايش ذخاير استراتژيك نفت آمريكا با كاهش مواجه شود. ذخاير استراتژيك نفت آمريكا هفته گذشته با 4.4 ميليون بشكه افزايش به 323.6 ميليون بشكه رسيد.