بافندگان قزوینی برای بافت فرش اصیل سفارش می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دباغ ها در حاشیه رونمایی از اولین دستباف اصیل قزوین که شنبه شب در استانداری برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در یک سال گذشته زمینه آموزش ۷۰۰ نفر در خانه فرش قزوین فراهم شد که در هر دوره ۴۰ نفر آموزش دیدند.

دباغ ها بیان کرد: در استان قزوین بیش از دو هزار بافنده فرش داریم که کارت رسمی دارند که با احیاء فرش اصیل قزوین قادریم نسبت به ترویج و آموزش این هنر سنتی اقدام کنیم.

وی افزود: پس از رونمایی از اولین فرش قزوین توسط استانداری برای بافت ۲۰ تخته از این فرش سفارش دریافت کرده ایم که شروع خوبی برای تداوم این مسیر برای شکوفایی صنعت، هنر فرش دستباف است.

رئیس خانه فرش قزوین یادآورشد: با توجه به تنوع طرح و رنگ فرش قزوین این استعداد در استان وجود دارد تا فرشهایی مطابق سلیقه مشتری با استاندارد فرش اصیل قزوین را تولید و عرضه کنیم.

دباغ ها تصریح کرد: خوشبختانه هنر بافت فرش سنتی و اصیل قزوین طرفداران زیادی دارد و امیدواریم بتوانیم این فرش را در استان تولید کرده و شهروندان را ترغیب کنیم تا نسبت به تهیه این فرش که فرهنگ اصیل منطقه است اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود دو هزار نفر در صنعت و هنر فرش قزوین فعالیت می کنند که قادریم این تعداد را به ۱۰ هزار نفر افزایش دهیم.

این مسئول گفت: برای سال آینده دومین فرش اصیل قزوین را در ابعاد ۱۲ متری با رنگ و الیاف طبیعی تولید و روانه بازار خواهیم کرد.

وی گفت: خانه فرش قزوین سه سال است که راه اندازی شده و در سال اینده ضمن افزایش دوره های آموزشی گام محکمی برای پاسخگویی به علاقمندان هتر فرش بافی برخواهد داشت.