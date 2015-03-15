۵۰ درصد بازار لوازم آرایشی قاچاق است/برچسب کالاهای تقلبی

دکتر اکبر عبدالهی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعضا مشاهده می شود کالاهای سلامت محور به خصوص لوازم آرایشی و بهداشتی که در بازار کشور وجود دارد، با برچسب های تقلبی، به عنوان کالای اصل و برند عرضه می شود.

وی با اشاره به مصرف بالای لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور، تاکید کرد: متاسفانه وجود این قبیل لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی را نمی توان کتمان کرد و از همین رو، از مردم به خصوص خانم ها تقاضا می کنیم که فقط به صرف اینکه یک محصول آرایشی و بهداشتی دارای برچسب است، به آن اعتماد نکنند.

عبدالهی در پاسخ به این سئوال که مردم می بایست از چه طریقی نسبت به سلامت کالایی که تهیه می کنند، مطمئن شوند، گفت: بهترین راه شناسایی کالای اصلی از تقلبی و قاچاق، سامانه مدیریت و نظارت بر محصولات سلامت محور است که توسط سازمان غذا و دارو راه اندازی شده است.

وی، هدف از راه اندازی این سامانه را نظارت بر زنجیره تامین و توزیع محصولات سلامت محور اعم از دارو، فرآورده های طبیعی و گیاهی، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی عنوان کرد و افزود: رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت محور تقلبی و قاچاق، از این طریق امکان پذیر است.

معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اپلی کیشن ردیابی و رهگیری فرآورده های سلامت محور در سایت سازمان غذا و غذا و دارو قابل دریافت است، تاکید کرد: مردم می توانند با دانلود این نرم افزار آن را بر روی گوشی های همراه خود نصب کنند و از این طریق، نسبت به اصل بودن کالایی که خریداری می کنند، مطمئن شوند.

وی گفت: هموطنان با استفاده از این سامانه، تمام اطلاعات مربوط به اصالت کالا اعم از تاریخ تولید، انقضاء، نام تولیدکننده، واردکننده، اصل یا تقلبی بودن آن قابل تشخیص است.

عبدالهی اصل خاطر نشان کرد: در حال حاضر امکان استعلام کالاهای اصلی از طریق پیامک و تلفن گویا نیز وجود دارد.