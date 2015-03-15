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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۱۴

فیلم‌های سیف‌الله صمدیان در اکران نوروز «هنر و تجربه»

فیلم‌های سیف‌الله صمدیان در اکران نوروز «هنر و تجربه»

نمایش مجموعه‌ای از فیلم‌های سیف‌الله صمدیان در کنار هم یکی دیگر از برنامه‌های اکران گروه «هنر و تجربه» در نوروز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه اول فیلم‌های صمدیان در قالب بخش خاطره‌ها جای گرفته است. این مجموعه دو فیلم کوتاه «ایستگاه سفید»، «هنر کشتن» و دو فیلم مستند «تهران ساعت ۲۵» و «بم روز سوم، روز دهم» و یک مستند گزارشی از ورک‌شاپ‌های عباس کیارستمی و مارتین اسکورسیزی در مراکش را دربرمی‌گیرد.

سیف‌الله صمدیان عکاس و فیلمبردار باسابقه در هر دو حوزه عکاسی و سینما تجربه‌های فراوانی داشته است.

خود او در مورد فعالیتش در این دو فضا می‌گوید: «عکاسی بهتر است یا فیلم‌سازی؟ این سوال همیشگی سی و چند ساله خیلی‌ها از من و خودم از خودم بوده است. و چون هیچ‌وقت جواب «علم یا ثروت؟» را به هیچ‌کس حتی خودم نداده‌ام، خود به خود متقاعد شده‌ام که برای من فیلم‌سازی ادامه همان عکاسی است. عکاسی هنوز تنها عینکی است که همیشه بر چشم دارم و هنوز زیباترین پلی است که با جهان اطرافم می‌سازم.»

کد مطلب 2518300

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