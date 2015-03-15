مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- وزیر خارجه ایران و تیم همراه برای انجام مذاکرات هسته ای به لوزان سوئیس سفر کردند.
- در جریان درگیریها در لیبی ۲۵ نفر کشته و زخمی شدند.
- مسئولان نیجر اعلام کردند که بوکوحرام هرگز نخواهد نتوانست بر کشوری سیطره پیدا کند.
- مصر میلیاردها دلار قرارداد تجاری را با شرکت های عربی و بین المللی امضا کرد.
- نیروهای ارتش عراق ۹۶ تروریست داعش را در استان های صلاح الدین و الانبار به هلاکت رساندند.
- سه چینی ربوده شده در نیجریه آزاد شدند.
- یک منبع آگاه اعلام کرد که ۲۰۰ شخصیت یمنی از احزاب این کشور در کنفرانس ریاض شرکت می کنند.
-جنگنده های سوری مواضع داعش و جبهه النصره را بمباران کردند.
- انفجار بمب در نزدیکی روستای دویر الزیتون در حومه حلب باعث کشته شدن شماری از افراد مسلح و تروریست ها شد.
- ۴۱ قاضی مصری به اتهام حمایت از اخوان المسلمین بازنشسته شدند.
- در جریان سقوط بالگرد ارتش صربستان هفت نفر کشته شدند.
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