  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۵۸

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

گروه بین الملل: مهمترین اخبار و حوادث روی داده در جهان از شب گذشته تا کنون به این شرح است.

- وزیر خارجه ایران و تیم همراه برای انجام مذاکرات هسته ای به لوزان سوئیس سفر کردند.

- در جریان درگیریها در لیبی ۲۵ نفر کشته و زخمی شدند.

- مسئولان نیجر اعلام کردند که بوکوحرام هرگز نخواهد نتوانست بر کشوری سیطره پیدا کند.

- مصر میلیاردها دلار قرارداد تجاری را با شرکت های عربی و بین المللی امضا کرد.

- نیروهای ارتش عراق ۹۶ تروریست داعش را در استان های صلاح الدین و الانبار به هلاکت رساندند.

- سه چینی ربوده شده در نیجریه آزاد شدند.

- یک منبع آگاه اعلام کرد که ۲۰۰ شخصیت یمنی از احزاب این کشور در کنفرانس ریاض شرکت می کنند.

-جنگنده‌ های سوری مواضع داعش و جبهه النصره را بمباران کردند.

- انفجار بمب در نزدیکی روستای دویر الزیتون در حومه حلب باعث کشته شدن شماری از افراد مسلح و تروریست ها شد.

- ۴۱ قاضی مصری به اتهام حمایت از اخوان المسلمین بازنشسته شدند.

- در جریان سقوط بالگرد ارتش صربستان هفت نفر کشته شدند.

کد مطلب 2518306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها