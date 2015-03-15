حسین رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژه برنامه ای که زمان تحویل سال در شبکه جهانی جام جم برای مخاطبان خارج از ایران اجرا می کند، گفت: این ویژه برنامه به صورت تولیدی و تنها برای مخاطبان خارج از کشور است و هموطنان نیز می توانند از طریق ماهواره آن را تماشا کنند.

وی درباره این ویژه برنامه توضیح داد: احتمالا در این ویژه برنامه من و رضا امیراحمدی اجرایی دو نفره داشته باشیم و قرار است برای تولید برنامه از خوانندگان، هنرمندان و چهره ها دعوت کنیم.

این مجری تلویزیون از ضبط این ویژه برنامه قبل از تحویل سال سخن گفت و بیان کرد: برنامه به دلایلی غیر زنده تولید می شود و فکر می کنم در حدود ۸ الی ۹ ساعت زمان ببرد چون قرار است از عصر روز آخر سال آغاز شده و تا ساعتی پس از تحویل سال در اول فروردین ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ویژه برنامه تحویل سال شبکه جهانی جام جم به صورت زنده‌نمایی روی آنتن می رود، عنوان کرد: بسیاری از برنامه هایی که به صورت زنده اجرا می شوند با هزینه ها و کاستی های زیادی رو به رو هستند که فرصت ویرایش آنها روی آنتن وجود ندارد. بنابراین پخش غیر زنده و تولیدی می تواند کیفیت برنامه ها را بالا ببرد تا مدیریت بهتری داشته باشیم.

این مجری برنامه های سیما همچنین به ترافیک مهمانان در ساعات تحویل سال در شبکه های مختلف اشاره و بیان کرد: نکته دیگری هم هست و آن اینکه در ساعات تحویل سال هنرمندان و چهره های مورد علاقه مردم به دلیل حضورشان در شبکه های مختلف با نوعی ترافیک کاری رو به رو خواهند بود و به همین دلیل در آن زمان فشرده شدن بخش ها و آیتم های برنامه ها را شاهد خواهیم بود. در این صورت مهمان برنامه جز سلام و احوالپرسی با مخاطبان نمی تواند سخن دیگری بگوید.

رفیعی اضافه کرد: این به نوعی توهین به مهمان برنامه است که با ترافیک خیابان ها خود را به استودیو رسانده است و حالا مجری باید به او بگوید که زمان نداریم.

مجری برنامه «اینجا ایران است» در پایان از دلیل دیگر برنامه های تولیدی سخن گفت و اظهار کرد: از طرف دیگر مخاطبان باید به ما مجریان و عوامل سازمان صدا و سیما حق بدهند که بتوانیم لحظه تحویل سال را در کنار خانواده خود باشیم.