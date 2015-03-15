تعطیلی سفارت آمریکا در ریاض از بیم مسائل امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سفارت آمریکا ضمن صدور بیانیه ای اعلام کرد که خدمات کنسولی خود را در شهرهای ریاض، جده و ظهران به حالت تعلیق درخواهد آورد.

در روز جمعه، این سفارتخانه از احتمال حملات نظامی علیه پرسنل غربی شرکت های نفتی خبر داده بود.

به ادعای سفارت خانه آمریکا اطلاعاتی وجود دارد که از تلاش افراد وابسته به یک نهاد تروریستی برای هدف قرار دادن کارگران مشغول به فعالیت در حوزه نفت خیز استان شرقی حکایت می کند.

در این خبر هویت شبه نظامیان مهاجم مشخص نشده است.

علاوه بر این، وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواسته که تا حد ممکن به عربستان سفر نکنند.

تاریخ آخرین باری که نگرانی های امنیتی در سفارت خانه آمریکا مطرح شد به اکتبر گذشته باز می گردد که طی آن یک تبعه آمریکایی- سعودی به دلیل اخراج از کار در یک شرکت مقاطعه کار آمریکایی واقع در ریاض دو همکار خود را مورد اصابت گلوله قرار داد.