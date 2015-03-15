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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲

بسکتبال NBA؛

بهترین آمار فصل برای گلدن استیت وریرز

بهترین آمار فصل برای گلدن استیت وریرز

صدرنشین کنفرانس غرب رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA با پیروزی مقابل نیویورک نیکس دارای بهترین آمار فصل جاری در بین تیم‌های حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گلدن استیت وریرز بامداد امروز یکشنبه و در ادامه رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA پذیرای نیویورک نیکس بود که حریف خود را با حساب ۱۲۵ بر ۹۴ پشت سر گذاشت. کلی سامپسون و استفان کوری به ترتیب با ۲۷ و ۲۵ امتیاز ستاره‌های گلدن استیت بودند. این تیم با شکست حریف خود به رکورد ۵۳ برد و ۱۳ باخت در این فصل رسیده که از آتلانتا هاوکس، صدرنشین کنفرانس شرق هم بهتر است.

در دیگر دیدارهای برگزار شده نتایج زیر کسب شده است:
* ایندینا پیسرز ۸۹ - بوستون سلتیکس ۹۳
* فیلادلفیا سونی سیکسرز ۸۷ - نیوجرسی نتس ۸۴
* یوتا جاز ۸۸ - دیترویت پیستونز ۸۵
* واشنگتن ویزاردز ۱۱۳ - ساکرامنتو کینگز ۹۷
* ممفیس گریزلیز ۹۶ - میلواکی باکس ۸۳

کد مطلب 2518346

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