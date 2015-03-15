بهترین آمار فصل برای گلدن استیت وریرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گلدن استیت وریرز بامداد امروز یکشنبه و در ادامه رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA پذیرای نیویورک نیکس بود که حریف خود را با حساب ۱۲۵ بر ۹۴ پشت سر گذاشت. کلی سامپسون و استفان کوری به ترتیب با ۲۷ و ۲۵ امتیاز ستاره‌های گلدن استیت بودند. این تیم با شکست حریف خود به رکورد ۵۳ برد و ۱۳ باخت در این فصل رسیده که از آتلانتا هاوکس، صدرنشین کنفرانس شرق هم بهتر است.

در دیگر دیدارهای برگزار شده نتایج زیر کسب شده است:

* ایندینا پیسرز ۸۹ - بوستون سلتیکس ۹۳

* فیلادلفیا سونی سیکسرز ۸۷ - نیوجرسی نتس ۸۴

* یوتا جاز ۸۸ - دیترویت پیستونز ۸۵

* واشنگتن ویزاردز ۱۱۳ - ساکرامنتو کینگز ۹۷

* ممفیس گریزلیز ۹۶ - میلواکی باکس ۸۳