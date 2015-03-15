آتش نشانی قزوین برای مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ذوالقدر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: افزايش آگاهي از آتش‌بازي مي‌تواند آسيب‌ها و خسارت‌هاي وارده انساني و شهري را کاهش دهد و بر اين اساس کارشناسان اين سازمان با تحقق اين هدف در صدا و سيما حضور يافته و توضيحات و اطلاعات لازم را به مردم ارائه دادند.

وي با اشاره اينکه نحوه اطلاع‌رساني دستگاه‌هاي اجرايي به مردم و وضعيت آمار حوادث در شب چهارشنبه‌سوري در قزوين به نسبت ساير شهرها مطلوب است، اضافه کرد: مسئولان مربوطه براي کاهش اين آمار با اجراي برنامه‌هاي مختلفي تلاش مي‌کنند تا بتوانند اين آمار را به حداقل ممکن برساند که تحقق اين مهم به همکاري مردم با دستگاه‌ها نیاز دارد.

سرپرست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين با اشاره به اینکه توجه اين سازمان به پيشگيري ازبروز حادثه در روزبرپايي اين مراسم معطوف شده، اظهارداشت: مسئولان و كارشناسان اين سازمان با مسئولان دستگاههای امدادي و انتظامي، جلسات مختلفي برگزار و راهكارهاي مناسبي اتخاذ کرده‌اند تا از طريق پيشگيري ميزان حوادث و خسارات ناشي از برپايي اين جشن را كاهش دهند.

ذوالقدر در خصوص فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني در ارتباط با برگزاري بدون خطر مراسم چهارشنبه آخر سال گفت: همكاري با سازمان هاي امدادي مانند اورژانس و نيروی انتظامی از جمله اين برنامه هاست.

وی بیان کرد:فعاليت هاي فرهنگي مانند برگزاري مسابقه نقاشي چهارشنبه ايمن پايان سال، مشارکت در برگزاري کلاس هاي آموزشي چهارشنبه ايمن پايان سال در ۱۴ مسجد محلات شهر قزوين، تهيه پوسترهاي مناسب و توزيع آنها در مدارس و حضور مربيان و كارشناسان اين سازمان در ميان دانش آموزان از اوايل اسفند تاكنون و ارائه آموزش هاي مختصر و مفيد براي مقاطع تحصيلي مختلف از ديگر برنامه هاي اين سازمان در سال جاري است.

این مسئول ادامه داد: همچنين نصب بيلبورد، فيكسچر و پلاكاردهاي هشداردهنده در معابر پر رفت و آمد شهر از ديگر برنامه هاي اين سازمان است.

سرپرست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين در خصوص اقدامات ديگر اين سازمان در آستانه تعطيلات پايان سال گفت:‌ با توجه به تردد بيشتر شهروندان و خودرو ها در مركز شهر و مراكز خريد، تعداد چهار دستگاه خودروي آتش نشاني در ساعات پر تردد در اين مراكز مستقر مي شوند.

وي ديگر برنامه هاي اين سازمان را بازديد از مراكز اسكان نوروزي و استقرار خودروهاي امدادو نجات و اطفاءحريق در اتوبان و راههاي مواصلاتي قزوين عنوان كرد.