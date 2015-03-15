تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند نظارت دقیق و بی تعارف است

شمس الله شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برخی تعاریف نادرست از اقتصاد مقاومتی و مفاهیم و شرایط تحقق آن گفت: اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب سیاست های 24گانه آن را ابلاغ کردند معنایی کاملا متفاوت از ریاضت کشی دارد که برخی آن را مطرح کرده اند.

وی افزود: در واقع مفهوم کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد است در مقابل تهدیدهای خارجی و تاکید بر منافع داخلی برمبنای پتانسیل های موجود با استفاده از مشارکت مردم و ایجاد رقابت.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس تصریح کرد: هدف نهایی آن هم افزایش تولید داخلی است در کنار بالا رفتن سطح درآمدها و کاهش وابستگی به منابعی که به صورت تک محصولی ارزآوری دارد، بویژه وابستگی به نفت و میعانات گازی که تکیه بر آن ها بسیار سست و شکننده است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع ما با اقتصاد مقاومتی باید کاری کنیم که کشور متاثر از ناملایمات و دست اندازی های خارجی نباشد و برای تحقق آن نیز باید اراده سه قوه و مردم بر آن استوار باشد، زیرا مسیر دشواری برای نیل به این هدف در پیش است.

شریعت نژاد با اشاره به ضرورت خصوصی سازی گفت: در حال حاضر نزدیک به 75 درصد اقتصاد ایران وابسته به شرکت های دولتی است، این امر هرگز نمی تواند ایجاد رقابت کند، لذا هزینه تولید کاهش نمی یابد و کیفیت نیز به حد مطلوب نمی رسد.

وی با انتقاد از شرایط نامناسب کار و عدم نظارت دقیق مجلس گفت: متاسفانه شاهد افزایش درآمدهای کاذب و دلالی ها هستیم، این ها جدا از آسیب هایی که در ذات خود دارند، قداست کار را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در شرایط امروز بسیاری از جوانان به این دیدگاه رسیده اند که ایده آل کار کمتر و درآمد بیشتر است، آن هم از طریق شغل های کاذب.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی افزود: اتفاقا به عقیده من مجلس باید در این حوزه ها بیشتر ورود داشته باشد. نظارت ها باید دقیق باشد و بی تعارف، اما واقعیت این است که امروزه این گونه نیست.

نماینده مردم تنکابن و رامسر در ادامه با اشاره به شعار سال 93 و تاکید بر حوزه فرهنگ گفت: رهبر انقلاب سال 93 را با تاکید بر دو حوزه فرهنگ و اقتصاد نام گذاری کردند. آثار فرهنگ بر اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است، ما فرهنگ درست مصرف نداریم، حتی در زمینه تولید نیز این گونه است و نیازمند کار در این بخش ها هستیم، اما کمتر در این مسیر حرکت منطقی صورت گرفته است.

شریعت نژاد با بیان اینکه اصل 44 و واگذاری ها به بخش خصوصی به درستی صورت نگرفته است گفت: اصل 44 قانون اساسی نیز به شکل مطلوب محقق نشد و آن تحولی که از اجرای آن مدنظر بود، ایجاد نشد.

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس توضیح داد: یعنی خیلی از واگذاری ها اصلا ماهیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد، بسیاری از واگذاری ها در اختیار شرکت های دولتی قرار گرفته که رقیبی همسان با خود در بازار ندارند و همین مسئله تحرک ایجاد نمی کند.

وی در خاتمه گفت: این رویه فعلی مدیریت و نظارت ما را به آن هدف مطلوب نمی رساند. باید طرحی نو درانداخت و فضا را به سمتی ببریم که زمینه تحول ایجاد شود.