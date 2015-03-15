فیلم/مراحل تولید پارچه قلمکار/ از زاینده رود تا کارگاه

به گزارش خبرنگار مهر، پارچه قملكار از جمله تولیدات ایرانی است كه تاكنون مطالب كمتری درباره آن نوشته شدهو تنها برخی از آثار و كتب دوره صفویه و پیش از آن اشارات مختصری در خصوص این صنعت هنری شده است.

هانری رنه در سفرنامه خود از خراسان تا بختیاری آورده است ‹‹همه ساله از شهرهای اصفهان، یزد و كاشان مقدار زیادی پارچه های پنبه ای و ابریشمی منقوش تولید می شود و به كشورهای باختر و شرق اقصی صادر می شود.

اما یکی از ویژگی هائی كه موجب برتری تولیدات دستی ایران در طی اعصار گذشته گردیده این است که مواد اولیه مرغوبی در این صنایع بکار گرفته شده و علاوه بر آن هماهنگی در رنگ آمیزی نقوش نیز قابل مشاهده است.