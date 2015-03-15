به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله سجادی در مورد پیش نویس اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی مطرح شده، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش نویس اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در کارگروهی متخصص و آگاه بیش از سه ماه است که در حال بررسی بوده و تصویب نهایی آن با دولت است.

وی درباره گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در مورد پیش نویس اساسنامه فدراسیون های ورزشی افزود: از این نظرها تعجب می‌کنم، مگر کسی این پیش نویس را دیده که قضاوت می‌کند. حدود سه ماه است با ترکیبی آگاه و متخصص، متشکل از کارشناسان فدراسیون‌ها، وزارتخانه و حقوق‌دانان ورزشی درحال تهیه و بررسی آن هستیم و هنوز و نظر وزیر ورزش و جوانان و معاونان باقی مانده است.

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از اعلام نظر وزارتخانه، این پیش نویس راهی کمیسیون اجتماعی دولت می‌شود و بعد از اعلام نظر کارشناسی آنها راهی هیات دولت برای تصویب نهایی خواهد شد.

سجادی در مورد اینکه گفته این پیش نویس با هدف کم رنگ کردن مفهوم انتخابات در فدراسیون‌های ورزشی تهیه شده، تاکید کرد: این بحث‌ها با استناد به کدام مصوبه و مکتوب گفته شده است. اتفاقا این پیش نویس با رعایت تمام موارد و قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و رعایت اساسنامه فدراسیون‌ها تهیه شده و قطعا به نفع ورزش خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید و وزارت ورزش و جوانان در عمل ثابت کرده که بیش از همه زمان‌ها عدالت و مردم سالاری را در برگزاری انتخابات ورزشی رعایت کرده و هیچگاه به خود اجازه نداده در صندوق آرا دست ببرد.

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: شما از استقبال گسترده نامزدها برای ثبت نام و شرکت در انتخابات فدراسیون‌ها می‌توانید به صحت ادعای ما پی ببرید، موضوعی که در گذشته نه چندان دور رایج نبود و انتخابات نهایتا با چند نفرمحدود برگزار و باید نظر سازمان تربیت بدنی وقت تامین می‌شد.