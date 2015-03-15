فعالیت ستاد امربه معروف و نهی از منكر درسال جدید با تركیب جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نشست شورای مركزی امر به معروف و نهی از منكر ناصحین مساجد در سال ۹۳ كه صبح دیروز در سالن جلسات ستاد احیاء برگزار گردید، پیرامون دستورالعمل اجرایی شورای امر به معروف و نهی از منكر ناصحین مساجد تبادل نظر و مصوبات جلسات قبل پیگیری و همچنین برنامه ها و فعالیت های ذیل هر برنامه در سال ۹۴ تشریح شد.

در این نشست، سید مهدی امینی، معاون تشكل های مردمی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر با بیان اینكه بسیج، ناجا و امور مساجد كشور، برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منكر، بازوان ستاد احیاء هستند گفت: بعد از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منكر، ستاد امر به معروف و نهی از منكر با تركیب اعضای جدید در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اجرایی، كار خود را شروع خواهد نمود.

وی در ادامه با بیان اینكه حسب یكی از مفاد قانون، تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی قانون امر به معروف و نهی ازمنكر ظرف ۳ ماه توسط ستاد به تصویب می رسد افزود: هر مجموعه ای كه فعالیتهایی در رابطه با امر به معروف و نهی از منكر انجام خواهد دهد، با هماهنگی و همكاری ستاد صورت می پذیرد.

امینی، ۶ حوزه ای كه در معاونت تشكل های مردمی فعالیت دارند را برشمرد و اظهار داشت: این حوزه ها نسبت به توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر، از طریق شورای امر به معروف و نهی از منكر مربوط و در قالب هسته های مردمی دو نفره تذكر لسانی انجام وظیفه خواهند كرد این حوزه ها عبارتند از: ۱- مدیریت امور اصناف كه در قالب ۱۴۰ اتحادیه فعالیت دارد، ۲- مدیریت اماكن، مجموعه مجتمع های تجاری، مسكونی و درمانی و... را شامل می شود۳- مدیریت احزاب ۴- مدیریت سمن ها (سازمان های مردم نهاد) ۵- امور مساجد و ۶- هیئات مذهبی.

معاون تشكل های مردمی ستاد احیاء، با اشاره به راه اندازی هسته های مردمی تذكر لسانی امر به معروف و نهی از منكر در قالب گروههای ده نفره، خاطر نشان كرد: با تقسیم كار در این هسته ها، فریضتین را از مظلومیت و غفلت خارج كرده و رحمت رحیمیه فریضتین را بین اقشار مختلف مردم، آموزش و سازماندهی می كنیم به نحوی كه مشاركت و حضور مردمی، منجر به توسعه فرهنگ و ترویج دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منكردر جامعه باشد.

وی تصریح كرد: برای تحقق این امر در سال جدید، ۳۸ فعالیت، در حوزه های متنوع جمع بندی شده تا این فعالیت ها در ۶ حوزه مورد اشاره منجر به انسجام و تداوم هسته های سازماندهی شده تذكر لسانی شود، لذا لازم است تا اگر در حوزه های ۶ گانه، شورای امر به معروف و نهی از منكر تاكنون تشكیل نشده، راه اندازی شود و از هسته های مردمی حمایت های معنوی و پشتیبانی صورت پذیرد.