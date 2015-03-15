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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۸

معاون تشكل های مردمی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر:

فعالیت ستاد امربه معروف و نهی از منكر درسال جدید با تركیب جدید

فعالیت ستاد امربه معروف و نهی از منكر درسال جدید با تركیب جدید

معاون تشكلهای مردمی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر گفت: بعد از تصویب نهایی قانون امر به معروف ونهی ازمنكر این ستاد با تركیب اعضای جدید درحوزه های اجرایی اجتماعی فرهنگی کار خود را شروع می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نشست شورای مركزی امر به معروف و نهی از منكر ناصحین مساجد در سال ۹۳ كه صبح دیروز در سالن جلسات ستاد احیاء برگزار گردید، پیرامون دستورالعمل اجرایی شورای امر به معروف و نهی از منكر ناصحین مساجد تبادل نظر و مصوبات جلسات قبل پیگیری و همچنین برنامه ها و فعالیت های ذیل هر برنامه در سال ۹۴ تشریح شد.

در این نشست، سید مهدی امینی، معاون تشكل های مردمی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر با بیان اینكه بسیج، ناجا و امور مساجد كشور، برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منكر، بازوان ستاد احیاء هستند گفت: بعد از تصویب  قانون امر به معروف و نهی از منكر، ستاد امر به معروف و نهی از منكر با تركیب اعضای جدید در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اجرایی، كار خود را شروع خواهد نمود.

وی در ادامه  با بیان اینكه حسب یكی از مفاد قانون، تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی قانون امر به معروف و نهی ازمنكر ظرف ۳ ماه توسط ستاد به تصویب می رسد افزود: هر مجموعه ای كه فعالیتهایی در رابطه با امر به معروف و نهی از منكر انجام خواهد دهد، با هماهنگی و همكاری ستاد صورت می پذیرد.

امینی، ۶ حوزه ای كه در معاونت تشكل های مردمی فعالیت دارند را برشمرد و اظهار داشت: این حوزه ها نسبت به توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر،   از طریق شورای امر به معروف و نهی از منكر مربوط و در قالب هسته های مردمی دو نفره  تذكر لسانی انجام وظیفه خواهند كرد این حوزه ها عبارتند از: ۱- مدیریت امور اصناف كه در قالب ۱۴۰ اتحادیه فعالیت دارد، ۲- مدیریت اماكن، مجموعه مجتمع های تجاری، مسكونی و درمانی و... را شامل می شود۳- مدیریت احزاب  ۴- مدیریت سمن ها (سازمان های مردم نهاد) ۵- امور مساجد و ۶-  هیئات مذهبی.

معاون تشكل های مردمی ستاد احیاء، با اشاره به راه اندازی هسته های مردمی تذكر لسانی امر به معروف و نهی از منكر در قالب گروههای ده نفره، خاطر نشان كرد: با تقسیم كار در این هسته ها، فریضتین را از مظلومیت و غفلت خارج كرده و رحمت رحیمیه فریضتین را بین اقشار مختلف مردم، آموزش و سازماندهی می كنیم به نحوی كه مشاركت و حضور مردمی، منجر به توسعه فرهنگ و ترویج دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منكردر جامعه باشد

وی تصریح كرد: برای تحقق این امر در سال جدید، ۳۸ فعالیت، در حوزه های متنوع جمع بندی شده تا این فعالیت ها در ۶ حوزه مورد اشاره  منجر به انسجام و تداوم هسته های سازماندهی شده تذكر لسانی شود، لذا لازم است تا اگر در حوزه های ۶ گانه، شورای امر به معروف و نهی از منكر تاكنون تشكیل نشده، راه اندازی شود و از هسته های مردمی حمایت های معنوی و پشتیبانی صورت پذیرد.  

کد مطلب 2518393

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