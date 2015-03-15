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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۳

پولی از وزارت ورزش نرسید؛

لغو سفر تیم ملی اهداف پروازی به امارات/ فرصت کسب سهمیه از دست رفت

لغو سفر تیم ملی اهداف پروازی به امارات/ فرصت کسب سهمیه از دست رفت

سفر تیم ملی تیراندازی اهداف پروازی ایران به برزیل برای حضور در مسابقات جام جهانی کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶، به دلیل عدم تامین بودجه از سوی وزارت ورزش و جوانان لغو شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که قرار بود تیم ملی تیراندازی اهداف پروازی ایران ۲۸ اسفندماه برای شرکت در رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۱۵ و کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ برزیل به امارات اعزام شود، این سفر به دلیل مشکلات مالی و مهیا نشدن امکانات برای اعزام لغو شد.

رقابتهای جام جهانی امارات، سومین دوره مسابقات تیم ملی تیراندازی اهداف پروازی در سال جاری میلادی برای کسب سهمیه المپیک محسوب می‌شود که تیم ملی اهداف پروازی ایران نتوانسته در هیچ‌یک از این رقابتها حضور پیدا کند.

بنا به گفته فدراسیون تیراندازی وزارت ورزش و جوانان دو هفته پیش قولی مبنی بر تحویل مبلغی جهت کمک به اعزام‌های رقابت‌های کسب سهمیه المپیک داده بود که به وعده‌های خود عمل نکرد.

با لغو این سفر یکی از بزرگترین فرصت‌های کسب سهمیه المپیک برای تیراندازان ایرانی از دست رفت.

کد مطلب 2518395

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