به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی‌گیران ملی پوش رقابتهای جهانی ازبکستان می توانند در صورت تمایل در تمرینات و اردوی مذکور حضور داشته باشند.

بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۱۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: محسن حاجی پور (مازندران) محمد نوربخش (تهران)

۶۶ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) امین سوری (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) رامین طاهری، عظیم گرمسیری (خوزستان)

۷۵ کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) یوسف اخباری (تهران) مهرداد بهرامی (تهران)

۸۰ کیلوگرم: میلاد خسروی (لرستان) یوسف قادریان (البرز) علی زینتی رفاه (قم)

۸۵ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) داود عابدین زاده (تهران) مجتبی کریم فر (خوزستان)

۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) بشیر باباجان زاده (مازندران) بابک رزم پوش (مازندران) آرمان نظری (لرستان)

سرمربی: احد پازاج

مربیان: ناصر نوربخش، مجید جهاندیده، حمید باوفا، بهروز جمشیدی، مهدی شربیانی

فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

ماساژور: حمید شریعتی، مصطفی آزاد

رقابتهای کشتی قهرمانی بزرگسالان آسیا روزهای ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت ماه در شهر دوحه قطر برگزار می شود.