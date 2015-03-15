به گزارش خبرگزاری مهر، کشتیگیران ملی پوش رقابتهای جهانی ازبکستان می توانند در صورت تمایل در تمرینات و اردوی مذکور حضور داشته باشند.
بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۱۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:
۵۹ کیلوگرم: محسن حاجی پور (مازندران) محمد نوربخش (تهران)
۶۶ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) امین سوری (خوزستان)
۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) رامین طاهری، عظیم گرمسیری (خوزستان)
۷۵ کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) یوسف اخباری (تهران) مهرداد بهرامی (تهران)
۸۰ کیلوگرم: میلاد خسروی (لرستان) یوسف قادریان (البرز) علی زینتی رفاه (قم)
۸۵ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) داود عابدین زاده (تهران) مجتبی کریم فر (خوزستان)
۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) بشیر باباجان زاده (مازندران) بابک رزم پوش (مازندران) آرمان نظری (لرستان)
سرمربی: احد پازاج
مربیان: ناصر نوربخش، مجید جهاندیده، حمید باوفا، بهروز جمشیدی، مهدی شربیانی
فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی
متخصص تغذیه: رامین امیرساسان
ماساژور: حمید شریعتی، مصطفی آزاد
رقابتهای کشتی قهرمانی بزرگسالان آسیا روزهای ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت ماه در شهر دوحه قطر برگزار می شود.
نظر شما