مذاکرات صلح افغانستان؛ محور اصلی گفتگوهای اشرف غنی و ملک سلمان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که روز گذشته به عربستان سعودی سفر کرده بود، با مقامات بلند پایه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

اگرچه افزایش روابط دو کشور و بررسی برخی مسائل منطقه ای، محور گفتگوهای اشرف غنی و ملک سلمان عنوان شده بود، اما گفته می شود هدف اصلی این دیدار، گفتگو در خصوص مذاکرات صلح افغانستان با طالبان و نقش گیری عربستان در این مذاکرات خواهد بود.

اشرف غنی خواستار نقش عربستان سعودی در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان است تا این کشور از نفوذ خود بر اسلام آباد و طالبان استفاده کرده و مسیر مذاکرات را به نفع دولت افغانستان هموار نماید.

گفتنی است که عربستان سعودی رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بود و روابط تنگاتنگی با رهبران طالبان در زمان حکومت این رژیم بر افغانستان داشت.