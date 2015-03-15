توزیع میوه شب عید در استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان، سید حسن میر عماد با اشاره به شروع توزیع میوه شب عید در سطح استان سمنان، اظهار داشت: از روز بیست وچهارم اسفند هم زمان در سراسر استان کار عرضه سیب و پرتقال (تنظیم بازار) شب عید از طریق ۱۵۲ مرکز شروع شد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات کمیته اجرایی ستاد تنظیم بازار و در راستای رفاه حال مردم استان مقرر شد پرتقال از قرار هرکیلو ۲۹ هزار ریال و سیب ۲۷ هزار ریال به دست مصرف کنندگان برسد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان یادآوری کرد: میوه شب عید در شهرستان سمنان با ۳۵ مرکز عرضه، مهدیشهر هشت، سرخه شش، دامغان ۳۰، شاهرود ۴۹، میامی شش، گرمسار هشت، آرادان هفت و ایوانکی سه مرکز عرضه بین مردم استان توزیع خواهد شد.

میرعماد بیان کرد: کار عرضه با توزیع پنج درصد از میزان سهمیه تامین شده برای هر شهرستان در روز اول شروع و در سه روز پایان سال این میزان به ۲۰ درصدافزایش خواهد یافت و ۱۰درصد باقی مانده نیز در روزهای ابتدای سال ۹۴ از طریق مراکز عرضه توزیع خواهد رسید.

وی در خاتمه با بیان اینکه امسال تمهیدات لازم برای تامین ۸۵۰ تن پرتقال و ۳۷۵ تن سیب اندیشده شده است گفت: این میزان حدود۲۳ درصد بیش از میزان توزیع شده سال گذشته است و از طریق واحد های صنفی میوه فروشی، مراکز عرضه مستقیم سازمان میادین میوه و تره بار و مراکز توزیع سازمان تعاون روستایی توزیع خواهد شد.