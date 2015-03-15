به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان در اظهاراتی اعلام کرد که ترکیه به سوی دیکتاتوری پیش نمی رود.

وی ضمن رد گزارشها در این باره که قانون اساسی جدید با دادن اختیارات بیشتر به مقامات این کشور این امکان را فراهم می کند که ترکیه به سوی دیکتاتوری پیش روند، تاکید کرد می گویند که سیستم ریاست جمهوری دیکتاتوری را به همراه دارد، آیا در ایالات متحده، مکزیک یا برزیل نیز دیکتاتوری وجود دارد؟

اردوغان ضمن غیر قابل اجتناب خواندن تغییرات در ترکیه تاکید کرد که تغییرات در قانون اساسی جدید کشورش و سیستم ریاست جمهوری غیرممکن بوده و باید این تغییرات انجام شود.

بر اساس این گزارش متمم های قانون اساسی ترکیه نیازمند حمایت بیش از دو سوم اعضای ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه یا ۳۶۷ رای است و حزب حاکم ترکیه که هم اکنون ۳۱۲ کرسی را در پارلمان این کشور دارد به دنبال افزایش تعداد کرسی‌ ها در انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن ۲۰۱۵ است.